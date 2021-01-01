Альтернативи - Smarketing Cloud
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
HighLevel
gohighlevel.com
Найшвидше зростаюча біла платформа для агентств цифрового маркетингу. CRM, електронна пошта, двосторонні SMS, конструктор послідовностей тощо!
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для компаній. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.
ManyChat
manychat.com
Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage: програмне забезпечення професійної автоматизації обслуговування (PSA) для ведення вашого бізнесу MSP. Оптимізуйте свою діяльність за допомогою перевіреного рішення PSA.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
Zoho Campaigns
zoho.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу, яке стимулює продажі. Створюйте, надсилайте та відстежуйте кампанії електронною поштою, які допоможуть вам створити потужну клієнтську базу. Zoho Campaigns має все: від красивих шаблонів електронної пошти до простого у використанні редактора, інструме...
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise дає змогу постачальникам технологічних послуг швидше досягати своїх цілей за допомогою відзначеної нагородами технології MSP і програмного забезпечення для управління ІТ.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Айзек Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували через програму акселератора Techstars. Станом на...
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
OneSignal
onesignal.com
Світовий лідер мобільних Push-повідомлень, Web Push і обміну повідомленнями в програмі. 800 тисяч компаній довіряють надсилати 5 мільярдів Push-повідомлень на день.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу для швидшого розвитку бізнесу. Zoho MarketingHub — це комплексне програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, яке допомагає успішно керувати маркетинговою діяльністю в кількох каналах. Залучайте більше потенційних клієнтів, перетворюйте їх...
Flodesk
flodesk.com
Початківці та експерти використовують Flodesk для розвитку свого бізнесу. Створюйте електронні листи та форми, які чудово виглядатимуть на будь-якому пристрої. Спробуйте безкоштовно.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
Thryv
thryv.com
Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.
Agile CRM
agilecrm.com
Програмне забезпечення Agile CRM – це найкраще, просте, потужне, але доступне за ціною засіб керування взаємодією з клієнтами (CRM) із автоматизацією продажів і маркетингу для малого бізнесу.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
Beefree
beefree.io
Швидко створюйте красиві електронні листи та цільові сторінки. BEE — найкращий редактор перетягування для створення адаптивних мобільних електронних листів і цільових сторінок.
Stripo
stripo.email
Stripo — це платформа для дизайну електронної пошти. Ми допомагаємо вам створювати високоякісні електронні листи будь-якої складності, включно з AMP, у режимі реального часу та інтерактивним вмістом, удвічі швидше. Вбудовані інструменти для зручного створення електронних листів, інтеграція з понад 6...
OnePage CRM
onepagecrm.com
Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. — це приватна комп’ютерна технологічна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія.
Mailjet
mailjet.com
Оптимізуйте свою електронну пошту та збільште продажі за допомогою Mailjet. Ми обслуговуємо всі ваші потреби в електронній пошті та SMS за допомогою однієї простої та потужної служби.
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler — це плагін розширення програми електронної пошти для Apple Mail, Gmail і Outlook, який допомагає вам залишатися продуктивними та професійними.
Emma
myemma.com
Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.
vcita
vcita.com
Розширюйте бізнес і надавайте чудові послуги за допомогою універсальної програми для керування бізнесом для малого бізнесу |
Drip
drip.com
Створюйте персоналізований досвід клієнтів, збільшуйте дохід і виводьте свою маркетингову стратегію на новий рівень за допомогою Drip.
Campaign Monitor
createsend.com
Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.
AWeber
aweber.com
Спробуйте AWeber безкоштовно сьогодні та отримайте всі рішення для розширення списку розсилки, взаємодії з аудиторією та збільшення продажів. Кредитна картка не потрібна.
Sendcloud
sendcloud.com
Автоматизуйте процес доставки, пропонуючи найкращий досвід доставки. Легко підключайтеся до понад 80 перевізників за допомогою провідного програмного забезпечення для доставки.
Ontraport
ontraport.com
Автоматизуйте, підключіть та оптимізуйте свій маркетинг за допомогою Ontraport — CRM та маркетингової платформи, створеної для того, щоб розвинути ваш бізнес.
Customer.io
customer.io
Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.
Mautic
mautic.org
Спільнота Mautic Підтримка найбільшого у світі проекту автоматизації маркетингу з відкритим кодом
Simplero
simplero.com
Ваш онлайн-бізнес став простим Simplero надає вам усі необхідні інструменти для створення та розвитку успішного онлайн-освітнього бізнесу в одному місці.
Omnisend
omnisend.com
Електронний маркетинг електронної комерції, автоматичні електронні листи та SMS – перейдіть на Omnisend і збільште продажі, не збільшуючи навантаження.
Braze
braze.com
Потужність, персоналізована взаємодія з клієнтами в режимі реального часу.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...
Sender
sender.net
Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Benchmark
benchmarkemail.com
Служба маркетингу електронною поштою для залучення передплатників, залучення потенційних клієнтів, надсилання красивих, чуйних електронних листів і відстеження результатів.
Kizen
kizen.com
Kizen дає перевагу командам продажів, маркетингу та обслуговування будь-якого розміру, об’єднуючи всі ваші дані за допомогою розумної автоматизації та потужного штучного інтелекту.
Vendasta
vendasta.com
Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.
Activepieces
activepieces.com
Безкоштовний інструмент автоматизації бізнесу з відкритим вихідним кодом, розміщений на власному хості. Альтернатива Zapier з відкритим кодом.
Customerly
customerly.io
Надайте своїм клієнтам підтримку, на яку вони заслуговують. Customer дозволяє легко продовжувати пропонувати своїм клієнтам підтримку світового рівня, поки ви розвиваєте та масштабуєте свій бізнес
SALESmanago
salesmanago.com
Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond дозволяє маркетологам легко створювати цільові сторінки та проводити конкурси, відстежувати потенційних клієнтів, надсилати електронні листи тощо.
FreshMail
freshmail.com
Отримайте доступ до свого облікового запису FreshMail будь-де. Ваші файли та дані, а також інструменти FreshMail захищені у виділеній хмарі та завжди готові до зустрічі
User.com
user.com
User.com — це вдосконалене програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та продажів. Ми допомагаємо компаніям оптимізувати внутрішні процеси та швидше розвивати свій бізнес.
BenchmarkONE
hatchbuck.com
BenchmarkONE допомагає підприємствам розвиватися за допомогою програмного забезпечення для продажів і маркетингу. Ми — комплексне рішення для CRM, маркетингу електронною поштою та автоматизації маркетингу, створене для того, як ви працюєте. Охоплюйте клієнтів і збільшуйте дохід за допомогою нашої пр...
VBOUT
vbout.com
VBOUT — це маркетингова платформа на базі штучного інтелекту, якій довіряють 1000 компаній у всьому світі для автоматизації та централізації маркетингу, одночасно надаючи захоплюючий, персоналізований досвід для своїх аудиторій. Агентства та партнери використовують VBOUT безпосередньо або через уста...
Contlo
contlo.com
Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.
Knak Templates
knak.com
Безкоштовні шаблони електронної пошти. Як маркетологи, ми дуже добре знаємо, з якими проблемами дизайну та програмування ви стикаєтеся під час створення електронних листів. Ось чому ми вирішили безкоштовно роздати всі наші бібліотеки шаблонів електронних листів Marketo та Eloqua. Отримайте доступ д...