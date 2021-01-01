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Альтернативи - Smarketing Cloud

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

Найшвидше зростаюча біла платформа для агентств цифрового маркетингу. CRM, електронна пошта, двосторонні SMS, конструктор послідовностей тощо!

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для компаній. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage: програмне забезпечення професійної автоматизації обслуговування (PSA) для ведення вашого бізнесу MSP. Оптимізуйте свою діяльність за допомогою перевіреного рішення PSA.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Програмне забезпечення електронного маркетингу, яке стимулює продажі. Створюйте, надсилайте та відстежуйте кампанії електронною поштою, які допоможуть вам створити потужну клієнтську базу. Zoho Campaigns має все: від красивих шаблонів електронної пошти до простого у використанні редактора, інструме...

Keap

Keap

keap.com

Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise дає змогу постачальникам технологічних послуг швидше досягати своїх цілей за допомогою відзначеної нагородами технології MSP і програмного забезпечення для управління ІТ.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Айзек Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували через програму акселератора Techstars. Станом на...

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

Світовий лідер мобільних Push-повідомлень, Web Push і обміну повідомленнями в програмі. 800 тисяч компаній довіряють надсилати 5 мільярдів Push-повідомлень на день.

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу для швидшого розвитку бізнесу. Zoho MarketingHub — це комплексне програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, яке допомагає успішно керувати маркетинговою діяльністю в кількох каналах. Залучайте більше потенційних клієнтів, перетворюйте їх...

Flodesk

Flodesk

flodesk.com

Початківці та експерти використовують Flodesk для розвитку свого бізнесу. Створюйте електронні листи та форми, які чудово виглядатимуть на будь-якому пристрої. Спробуйте безкоштовно.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!

Thryv

Thryv

thryv.com

Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Програмне забезпечення Agile CRM – це найкраще, просте, потужне, але доступне за ціною засіб керування взаємодією з клієнтами (CRM) із автоматизацією продажів і маркетингу для малого бізнесу.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021

Beefree

Beefree

beefree.io

Швидко створюйте красиві електронні листи та цільові сторінки. BEE — найкращий редактор перетягування для створення адаптивних мобільних електронних листів і цільових сторінок.

Stripo

Stripo

stripo.email

Stripo — це платформа для дизайну електронної пошти. Ми допомагаємо вам створювати високоякісні електронні листи будь-якої складності, включно з AMP, у режимі реального часу та інтерактивним вмістом, удвічі швидше. Вбудовані інструменти для зручного створення електронних листів, інтеграція з понад 6...

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly, Inc. — це приватна комп’ютерна технологічна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія.

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Оптимізуйте свою електронну пошту та збільште продажі за допомогою Mailjet. Ми обслуговуємо всі ваші потреби в електронній пошті та SMS за допомогою однієї простої та потужної служби.

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mailbutler — це плагін розширення програми електронної пошти для Apple Mail, Gmail і Outlook, який допомагає вам залишатися продуктивними та професійними.

Emma

Emma

myemma.com

Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.

vcita

vcita

vcita.com

Розширюйте бізнес і надавайте чудові послуги за допомогою універсальної програми для керування бізнесом для малого бізнесу |

Drip

Drip

drip.com

Створюйте персоналізований досвід клієнтів, збільшуйте дохід і виводьте свою маркетингову стратегію на новий рівень за допомогою Drip.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.

AWeber

AWeber

aweber.com

Спробуйте AWeber безкоштовно сьогодні та отримайте всі рішення для розширення списку розсилки, взаємодії з аудиторією та збільшення продажів. Кредитна картка не потрібна.

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Автоматизуйте процес доставки, пропонуючи найкращий досвід доставки. Легко підключайтеся до понад 80 перевізників за допомогою провідного програмного забезпечення для доставки.

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Автоматизуйте, підключіть та оптимізуйте свій маркетинг за допомогою Ontraport — CRM та маркетингової платформи, створеної для того, щоб розвинути ваш бізнес.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.

Mautic

Mautic

mautic.org

Спільнота Mautic Підтримка найбільшого у світі проекту автоматизації маркетингу з відкритим кодом

Simplero

Simplero

simplero.com

Ваш онлайн-бізнес став простим Simplero надає вам усі необхідні інструменти для створення та розвитку успішного онлайн-освітнього бізнесу в одному місці.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Електронний маркетинг електронної комерції, автоматичні електронні листи та SMS – перейдіть на Omnisend і збільште продажі, не збільшуючи навантаження.

Braze

Braze

braze.com

Потужність, персоналізована взаємодія з клієнтами в режимі реального часу.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...

Sender

Sender

sender.net

Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Служба маркетингу електронною поштою для залучення передплатників, залучення потенційних клієнтів, надсилання красивих, чуйних електронних листів і відстеження результатів.

Kizen

Kizen

kizen.com

Kizen дає перевагу командам продажів, маркетингу та обслуговування будь-якого розміру, об’єднуючи всі ваші дані за допомогою розумної автоматизації та потужного штучного інтелекту.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.

Activepieces

Activepieces

activepieces.com

Безкоштовний інструмент автоматизації бізнесу з відкритим вихідним кодом, розміщений на власному хості. Альтернатива Zapier з відкритим кодом.

Customerly

Customerly

customerly.io

Надайте своїм клієнтам підтримку, на яку вони заслуговують. Customer дозволяє легко продовжувати пропонувати своїм клієнтам підтримку світового рівня, поки ви розвиваєте та масштабуєте свій бізнес

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.

Wishpond

Wishpond

wishpond.com

Wishpond дозволяє маркетологам легко створювати цільові сторінки та проводити конкурси, відстежувати потенційних клієнтів, надсилати електронні листи тощо.

FreshMail

FreshMail

freshmail.com

Отримайте доступ до свого облікового запису FreshMail будь-де. Ваші файли та дані, а також інструменти FreshMail захищені у виділеній хмарі та завжди готові до зустрічі

User.com

User.com

user.com

User.com — це вдосконалене програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та продажів. Ми допомагаємо компаніям оптимізувати внутрішні процеси та швидше розвивати свій бізнес.

BenchmarkONE

BenchmarkONE

hatchbuck.com

BenchmarkONE допомагає підприємствам розвиватися за допомогою програмного забезпечення для продажів і маркетингу. Ми — комплексне рішення для CRM, маркетингу електронною поштою та автоматизації маркетингу, створене для того, як ви працюєте. Охоплюйте клієнтів і збільшуйте дохід за допомогою нашої пр...

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT — це маркетингова платформа на базі штучного інтелекту, якій довіряють 1000 компаній у всьому світі для автоматизації та централізації маркетингу, одночасно надаючи захоплюючий, персоналізований досвід для своїх аудиторій. Агентства та партнери використовують VBOUT безпосередньо або через уста...

Contlo

Contlo

contlo.com

Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.

Knak Templates

Knak Templates

knak.com

Безкоштовні шаблони електронної пошти. Як маркетологи, ми дуже добре знаємо, з якими проблемами дизайну та програмування ви стикаєтеся під час створення електронних листів. Ось чому ми вирішили безкоштовно роздати всі наші бібліотеки шаблонів електронних листів Marketo та Eloqua. Отримайте доступ д...

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