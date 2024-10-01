Альтернативи - Smallpdf
Microsoft Word Online
microsoft.com
Працюйте безкоштовно з онлайн-версією Microsoft Word. Зберігайте документи в OneDrive. Поділіться ними з іншими та працюйте разом одночасно. Microsoft Word — це текстовий процесор, розроблений Microsoft. Вперше він був випущений 25 жовтня 1983 року під назвою Multi-Tool Word для систем Xenix. Пізні...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Ми в Adobe віримо, що документи — це більше, ніж просто набір інформації та доказів. Вони є основою для об’єднання людей та ідей, просування бізнесу вперед. Adobe Acrobat підтримує зв’язок із командою, водночас розвиваючи бізнес – де б ви не працювали. Acrobat — це комплексне рішення для PDF та еле...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. ClickUp, який легко налаштовується кількома клацаннями миші, дозволяє командам усіх типів і...
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF спрощує керування документами за допомогою універсального набору з понад 25 інструментів, доступних на мобільних пристроях, настільних комп’ютерах і через REST API. Редагування, об’єднання, розділення, стиснення, конвертація чи електронний підпис PDF-файлів – це комплексне рішення. iLovePDF...
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet — це програма для роботи з електронними таблицями, яка надає вам простір для організації даних, обговорення звітів із вашою командою та аналізу даних, де б ви не були. Zoho Sheet також надає власні програми для iOS і Android, таким чином не прив’язуючи користувачів до своїх ноутбуків. Клю...
Zoho Writer
zoho.com
Потужний письменник. Сильні слова. Ми віримо в силу слова. Ось чому ми створили Writer, потужний текстовий процесор, доступний на всіх ваших пристроях. Співпрацюйте з товаришами по команді в режимі реального часу. Створюйте елегантні, надихаючі документи безкоштовно.
StudioBinder
studiobinder.com
Програмне забезпечення для керування виробництвом відео, телебачення та фільмів на основі Інтернету. Пишіть професійно відформатовані сценарії. Візуалізуйте сцени за допомогою списків знімків і розкадровок, створюйте та надсилайте аркуші викликів, розклади зйомок, аркуші з розбивкою сценаріїв і керу...
Soda PDF
sodapdf.com
Редагувати PDF стало легко. Відкрийте для себе Soda PDF, просте у використанні програмне забезпечення з інструментами редагування для редагування PDF-файлів на свій розсуд. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО сьогодні!
Xodo
xodo.com
За допомогою Xodo ви можете редагувати, коментувати, підписувати та ділитися PDF-файлами на комп’ютері, мобільному пристрої та в Інтернеті. Xodo робить роботу з PDF-файлами швидкою та легкою, тож ви можете виконувати завдання.
Craft
craft.do
Craft — це робочий простір для спільної роботи, де вся ваша команда може зібратися разом, щоб робити нотатки, створювати документи, керувати роботою та разом створювати ідеї. Craft's Daily Notes пропонує зміну парадигми командної співпраці. Стимулюйте прогрес своєї команди за допомогою структурова...
pdfFiller
pdffiller.com
Редагуйте PDF-файли, створюйте форми, збирайте дані, співпрацюйте, підписуйте та надсилайте документи факсом і багато іншого. І ви можете робити це з будь-якого місця на будь-якому пристрої за невелику частку вартості.
WriterDuet
writerduet.com
Плануйте, пишіть і діліться за допомогою галузевого стандартного програмного забезпечення, яке використовують понад 1 мільйон сценаристів, телешоу та блокбастерів.
PDFescape
pdfescape.com
Редагуйте PDF-документи, заповнюйте PDF-форми та переглядайте PDF-файли онлайн за допомогою PDFescape, безкоштовної програми для читання PDF-файлів, редактора PDF-файлів і програмного забезпечення для заповнення PDF-форм. Безкоштовно редагуйте або заповнюйте PDF-форми за лічені секунди, не використо...
Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, яки...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — це провідна альтернатива Adobe® Acrobat®, яка пропонує функції PDF корпоративного рівня та постійне ліцензування за незначну ціну. Він доступний на комп’ютерних, мобільних і веб-платформах. PDFelement, який продається 11 різними мовами по всьому світу, пропонує користувачам будь-якого т...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і розширені функції дизайну,...
DocHub
dochub.com
DocHub дає змогу будь-кому спростити редагування, підписання, розповсюдження документів, а також заповнення форм. DocHub також пропонує дуже популярну інтеграцію з Google Workspace, яка дозволяє користувачам імпортувати, експортувати, змінювати та підписувати документи безпосередньо з програм Google...
Zoho Docs
zoho.com
Он-лайн керування файлами для команд і окремих осіб. Переведіть свою команду в безпечний робочий простір для спільної роботи, де все доступно кожному в режимі реального часу. Створюйте, співпрацюйте та виконуйте роботу безпечно.
Xodo PDF.Online
pdf.online
PDF Online надає вам безкоштовні, безпечні та точні інструменти для роботи з PDF-файлами. Додайте свої файли, щоб об’єднати, конвертувати, редагувати, стискати PDF-файли та багато іншого – абсолютно безкоштовно!
PDF Candy
pdfcandy.com
Перетворюйте в PDF і створюйте файли понад 20 форматів. Крім того, PDF Candy пропонує 47 онлайн-інструментів для обробки PDF: редагування, розділення, об’єднання, стиснення та багато іншого.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter — це веб-рішення телесуфлера для блогерів, студентів, ведучих, священнослужителів, юристів
Mathpix Snip
mathpix.com
Цифрова наука, миттєво. Перетворюйте зображення та PDF-файли в LaTeX, DOCX, Overleaf, Markdown, Excel, ChemDraw тощо за допомогою нашої технології перетворення документів на базі штучного інтелекту.
Sejda
sejda.com
Sejda допомагає з вашими PDF-завданнями. Швидкий і простий онлайн-сервіс, установка не потрібна! Розділяти, об’єднувати або перетворювати PDF-файли на зображення, альтернативне змішування або розділене сканування та багато іншого.
Bit.ai
bit.ai
Bit — це потужна платформа для спільної роботи над документами для створення документів, нотаток, вікі-сайтів із розширеними параметрами дизайну, надійним пошуком, відстеженням документів і багатьом іншим.
LightPDF
lightpdf.com
LightPDF — це багатоплатформна PDF-програма, яка надає багато практичних PDF-інструментів для користувачів Windows, macOS, Android та iOS. LightPDF спрямований на те, щоб полегшити PDF і допомогти людям працювати з PDF у будь-який час і будь-де. Тепер він надає веб-програму для всіх систем, версій W...
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud надає інструменти для безпечного керування та надсилання PDF-документів, а також PDF-форм. У Foxit Cloud є кілька функцій, які роблять роботу з PDF-документами набагато зручнішою та безпечнішою.
Drawboard
drawboard.com
Мільйони інженерів, архітекторів, юристів, студентів і викладачів уже щодня використовують Drawboard PDF для швидкої та спільної розмітки PDF. Наші чудові інструменти розмітки допомагають оптимізувати робочі процеси та зменшити залежність світу від паперу. Drawboard PDF доступний як програма для Win...
Quip
quip.com
Quip — це рішення для командної співпраці, яке поєднує створення та редагування документів і електронних таблиць із можливостями чату та коментарів, щоб дозволити командам спілкуватися про завдання та проекти безпосередньо під час роботи над ними. Quip дозволяє користувачам спільно створювати та ред...