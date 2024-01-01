Альтернативи - Slite
Notion
notion.so
Notion — це програма, яка надає такі компоненти, як бази даних, дошки канбану, вікі-сторінки, календарі та нагадування. Користувачі можуть підключити ці компоненти, щоб створити власні системи для управління знаннями, ведення нотаток, управління даними, керування проектами тощо. Ці компоненти та сис...
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote — це програма для створення нотаток для збору інформації у довільній формі та спільної роботи кількох користувачів. Він збирає нотатки користувачів, малюнки, вирізки екрана та аудіокоментарі. Нотатками можна ділитися з іншими користувачами OneNote через Інтернет або мережу. Раніше...
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню ...
Evernote
evernote.com
Evernote – це програма, призначена для створення нотаток, організації, керування завданнями та архівування. Він розроблений корпорацією Evernote, штаб-квартира якої знаходиться в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Додаток дозволяє користувачам створювати нотатки, які можуть бути текстом, малюнками, фотографія...
ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
Notebook
zoho.com
Найкрасивіший додаток для нотаток на різних пристроях.
Milanote
milanote.com
Milanote — це простий у використанні інструмент для організації ваших ідей і проектів у візуальні дошки. Додавайте нотатки, зображення, посилання та файли, упорядковуйте їх візуально та діліться ними зі своєю командою.
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes — це програма для приватних нотаток, яка відрізняється неперевершеною простотою, наскрізним шифруванням, потужними розширеннями та програмами з відкритим кодом.
RemNote
remnote.com
Універсальний інструмент для мислення та навчання. Звичайно, це інструмент для нотаток. Але є також картки, PDF-файли, зворотні посилання тощо, щоб допомогти вам вчитися, бути організованим і думати.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — це американська компанія, що розробляє веб-програмне забезпечення, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була заснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія веб-дизайну під назвою 37signals. З середини 2004 року фокус компанії змістився з веб-д...
Simplenote
simplenote.com
Simplenote — це програма для нотаток із підтримкою Markdown. Окрім кросплатформних програм, до нього можна отримати доступ через більшість веб-браузерів. Simplenote має зовнішній доступний API, що дозволяє писати інші клієнти: віджет інформаційної панелі macOS DashNote; nvPY, кросплатформний клієнт ...
FuseBase
nimbusweb.me
Перетворіть інформаційний хаос із багатьох джерел на організоване робоче місце. Допоможіть собі або своїй команді швидше виконувати завдання з меншою кількістю повторень і зустрічей.
Spike
spikenow.com
Потужна папка «Вхідні» Spike містить розмовну електронну пошту, завдання, нотатки, документи для спільної роботи, сховище файлів і ваш календар — усе в одному каналі.
Craft
craft.do
Створений для цифрових пристроїв з нуля, Craft повертає радість письму. Craft — це інструмент для створення красивих документів і нотаток, а також для обміну своїми думками. Усім, що ви створюєте в Craft, можна поділитися одним дотиком. Craft підтримує вбудовану розмітку, зворотні посилання, фрагме...
Lark
larksuite.com
Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.
GoodNotes
goodnotes.com
Записуйте, формуйте та діліться своїми ідеями за допомогою найулюбленішого у світі цифрового паперу. Ваші перші три блокноти безкоштовні.
Scrintal
scrintal.com
Ніби у Міро та Обсидіана народилася дитина. Упорядковуйте та об’єднуйте свої атомарні нотатки за допомогою методу Зеттелкастен. Переглядайте всі свої думки в одному місці та легко діліться ними.
Toodledo
toodledo.com
Toodledo — популярний і потужний онлайн-інструмент підвищення продуктивності. Керуйте своїм списком справ, робіть нотатки, відстежуйте звички та організовуйте ідеї в плани та списки.
Notejoy
notejoy.com
Потужний додаток для нотаток для окремих людей і команд. Швидкий, зосереджений, завжди в синхроні. Notejoy доступний на Mac, ПК, iOS, Android і в Інтернеті. Зареєструйтеся безкоштовно.
MeisterNote
meisternote.com
MeisterNote — це гарне, інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для документування, яке допомагає командам спільно писати й упорядковувати інформацію. Використовуйте вражаючі можливості створення та редагування вмісту разом із інтуїтивно зрозумілою функціональністю для спільної роботи, щоб револ...
Bordio
bordio.com
Керуйте всіма своїми завданнями та подіями на одній дошці. Bordio — це онлайн-програма для ефективного управління часом, планування тижня, відстеження завдань і планування.
Typed
typed.do
Простий у використанні робочий простір, який перетворює розрізнену інформацію у ваші знання.
Hive
hive.com
Платформа продуктивності №1 для швидкозмінних команд. Керуйте проектами, відстежуйте завдання та співпрацюйте з командами будь-якого розміру. Розпочніть безкоштовну 14-денну пробну версію вже сьогодні.
Supernotes
supernotes.app
Найшвидший спосіб робити нотатки та співпрацювати з друзями. Створюйте картки для заміток за допомогою Markdown, LaTeX, зображень, емодзі тощо. Почніть безкоштовно!
Scrapbox
scrapbox.io
Додавайте нотатки, код і досліджуйте блискавично. Все вписується в мережу ідей, які легко використовувати в будь-якому масштабі. Спробуйте це самостійно або з групою для публічних і приватних проектів.
Rewatch
rewatch.com
Відео, яке надає сили всій вашій команді Rewatch — це робочий простір для спільної роботи з відео, розроблений, щоб допомогти командам знати більше та швидко рухатися.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Ваш бізнес розвивається, коли зростають ваші люди. Ми віримо, що успіх вашого бізнесу — і нашого — залежить від людей. За допомогою нашого перевіреного набору бізнес-інструментів ми спрямуємо вашу команду та бізнес до стабільного зростання.
Plectica
plectica.com
Програмне забезпечення для візуальних карт. Створіть схему свого мислення разом у реальному часі. Для стратегів, педагогів, технологів, дизайнерів, політиків і мислителів усіх сортів!