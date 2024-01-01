Альтернативи - Slip.Stream
Contentful
contentful.com
Запускайте швидше завдяки сучасній платформі вмісту. Це найпростіший і найшвидший спосіб керування вмістом: інтегруйте свої інструменти. Публікуйте в різних каналах. Розблокуйте свою команду за допомогою нашої найкращої в галузі системи додатків.
Contentstack
contentstack.com
Цифровий досвід, який ви хочете всюди Розмістіть свій бізнес у більшій кількості місць за допомогою єдиного повністю автоматизованого Composable DXP на базі безголової CMS №1
ManageXR
managexr.com
ManageXR — це корпоративна платформа керування пристроями, розроблена для пристроїв VR і AR. Оскільки все більше підприємств використовують XR для навчання співробітників, лікарі використовують XR для лікування пацієнтів, а школи використовують XR для навчання студентів, організації стикаються зі зн...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...
Viar360
viar360.com
Viar360 — це найбільш інтуїтивно зрозуміла платформа для створення та публікації, яка скорочує час, зусилля та знання, необхідні для створення надзвичайно захоплюючих захоплюючих тренінгів і навчання з 360° відео та фотографій. Viar360 дозволяє вам створювати захоплюючі сценарії навчання, які ваші у...
EZ360 Cloud
ez-360.com
За допомогою EZ360 Cloud ви можете поширювати 360-градусний відеоконтент на пристрої VR через хмару. Завантажуйте відео та керуйте ними в онлайн-системі керування вмістом (CMS). Легко надсилайте відео на пристрої VR. Гарнітури VR автоматично завантажують нові відео під час запуску програми. Більше н...
Headjack
headjack.io
Headjack — це платформа для створення додатків і керування контентом для виробників 360 відео. Натхненний Wordpress, Headjack дозволяє нетехнічним користувачам легко створювати та керувати автономними програмами VR, які працюють на всіх доступних на даний момент гарнітурах VR, а також дає розробника...
ArborXR
arborxr.com
ArborXR — це платформа для керування пристроями AR і VR. Понад 2000 компаній у 90 країнах уже використовують ArborXR для керування своїми парками VR та AR. За допомогою ArborXR ви можете керувати своїми пристроями, віддалено розгортати вміст і оновлення, а також контролювати, що користувачі можуть б...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — це платформа керування 3D-активами для розробників і компаній, яка дозволяє зберігати, захищати та ділитися 3D-вмістом у режимі реального часу в межах своєї організації та за її межами. Ми пропонуємо першу в світі систему керування 3D-контентом (CMS) і мережу доставки (CDN)...
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens використовує змішану реальність для координації проекту, забезпечуючи точне вирівнювання голографічних даних на робочому місці, дозволяючи працівникам переглядати свої моделі, накладені в контексті фізичного середовища.