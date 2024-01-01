Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SlidesPilot» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

idesPilot — це інструмент для презентацій на базі ШІ, який може миттєво створювати професійні презентації та слайд-шоу. Просто введіть тему, і штучний інтелект SlidesPilot створить добре структуровані слайди за лічені секунди. Завдяки багатьом красивим шаблонам на вибір ви можете швидко створювати досконалі презентації для роботи, навчання чи особистого використання. SlidesPilot сумісний як з Google Slides, так і з PowerPoint.

Вебсайт: slidespilot.com

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