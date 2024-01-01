Місія Slater полягає в тому, щоб допомогти Webflowers створювати власний код якомога легше та безболісно. * Спеціальний код: хоча Webflow пропонує безліч варіантів для тих, хто не програмує, його архітектура не завжди дозволяє бездоганно інтегрувати спеціальний код. Це розділення, хоч і необхідне для стабільності, обмежує глибоке налаштування. * Функціональність: незважаючи на свою надійність, Webflow не має відповідей на всі запитання. Деякі особливі потреби, як естетичні, так і функціональні, можуть не задовольнятися внутрішніми інструментами платформи. * Сумісність: кожне оновлення Webflow приносить свою частку нових функцій. Але це також означає, що настроюваний код потрібно переглянути та адаптувати, гарантуючи збереження функціональності. * Безпека: додавання зовнішнього коду завжди ризиковано. Кожен рядок має бути ретельно перевірений, щоб переконатися, що немає бекдорів або вразливостей. * Експертиза: Webflow був розроблений, щоб бути доступним, але додавання спеціального коду вимагає певного досвіду. Помилка може порушити цілісність сайту. * Обсяг коду: кількісні обмеження Webflow на додавання коду іноді можуть перешкодити амбіціям навіть найсміливіших розробників. * Перевірка коду: фаза тестування має вирішальне значення для будь-якого проекту. Зобов’язання публікувати сайт для кожного тесту може зайняти багато часу та знеохотити, особливо на етапі міграції.

Вебсайт: slater.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Slater». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.