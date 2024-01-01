SlashDreamer

SlashDreamer

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Вебсайт: slashdreamer.com

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SlashDreamer — це інструмент ШІ, який полегшує створення зображень безпосередньо на платформі Notion. Цей інструмент в основному призначений для покращення візуальної привабливості ваших сторінок Notion шляхом створення зображень на вимогу на основі підказок, наданих користувачем. Функціональність викликається за допомогою спеціальної команди '/dream', за якою слідує опис необхідного зображення. Це спонукає SlashDreamer створити відповідну ілюстрацію та вставити її під текст користувача. Процес завершується після завершення опису, позначеного наявністю крапки. Метою інструменту є бездоганна інтеграція генерації зображень із Notion, що робить його незамінним активом для користувачів, які хочуть створювати візуально детальні й описові сторінки. Варто зазначити, що SlashDreamer замінює письмові підказки зображеннями, згенерованими ШІ, безпосередньо в інтерфейсі Notion. З технічної сторони SlashDreamer використовує передові моделі машинного навчання, включаючи Stable Diffusion і Dalle-E, для створення зображень. Хоча послуга оплачується для покриття витрат на обчислення, права на створені зображення зберігаються за користувачем відповідно до умов, наданих Stable Diffusion.

Вебсайт: slashdreamer.com

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