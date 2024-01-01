Slanted

Slanted

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Вебсайт: slanted.de

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Щоденний журнал Slanted висвітлює події та новини міжнародної дизайнерської сцени та демонструє надихаючі портфоліо з усього світу.

Вебсайт: slanted.de

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