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Альтернативи - SkyGeni

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Дізнайтеся, як лідери продажів використовують Revenue Intelligence, щоб підвищити успіх представництва та виграти більше угод. Професіонали з доходів, як ви, проголосували за номер 1. Замовити демо.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.

Clari

Clari

clari.com

Прогнозування, аналітика діяльності та управління потоками для команд B2B Revenue.

Kizen

Kizen

kizen.com

Kizen дає перевагу командам продажів, маркетингу та обслуговування будь-якого розміру, об’єднуючи всі ваші дані за допомогою розумної автоматизації та потужного штучного інтелекту.

Groove

Groove

groove.co

Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

Збільште дохід вашої команди. Розкрийте потенціал вашої команди продажів для отримання прибутку за допомогою аналізу розмов.

Syncari

Syncari

syncari.com

Syncari — це перша в світі платформа повної автоматизації даних без коду, яка дає вашій команді повний контроль над усіма вашими даними. Інтегрувати та керувати даними в усьому стеку технологій ще ніколи не було так просто.

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso — це компас штучного інтелекту, який допомагає командам відділу продажів і виходу на ринок укладати більше угод, прискорювати зростання та знаходити свій прибуток.

Vertify

Vertify

vertify.com

Grounded by the philosophy that all three key revenue teams—sales, marketing, and customer success—should be aligned by process and technology, Vertify provides business automation software that easily syncs, cleans, and curates customer data within existing revenue tech stacks. - Identify bottlenec...

Klearly

Klearly

klearly.com

Klearly is software that enables sales, marketing and customer success teams to use first-party data to more predictably generate revenue and drive growth.

Inselligence

Inselligence

inselligence.com

The Inselligence revenue intelligence platform provides sales performance optimization, pipeline management, and accurate revenue forecasting just by connecting your CRM. Works with HubSpot, Salesforce, PipeDrive, and more. Inselligence works with teams of all sizes.

Sightfull

Sightfull

sightfull.com

Sightfull is the first fully automated revenue analysis and optimization solution for SaaS companies. The platform is trusted by some of the fastest growing SaaS companies including Wiz, OPSWAT, Vast Data and Armis. Built from the ground up for business users, it provides revenue leaders and RevOps ...

MeetRecord

MeetRecord

meetrecord.com

MeetRecord helps sales teams get in-depth visibility into customer conversations to accelerate deal flow and automate coaching. Find patterns to accelerate deal flow -- Evaluate individual sales calls or analyze conversations across teams to discover patterns to close deals faster, how your sales re...

Fullcast

Fullcast

fullcast.com

Fullcast is the only go-to-market (GTM) planning platform that seamlessly connects your GTM planning activities with your tactical sales operations. It allows you to continuously update your strategy and deploy changes instantly. Companies that plan with Fullcast: -> Plan in days, not weeks or month...

SalesDirector.ai

SalesDirector.ai

salesdirector.ai

SalesDirector.ai is an agnostic revenue data platform that helps B2B sales organizations scale by capturing and delivering intelligent sales data and analytics to the entire revenue stack. SalesDirector.ai helps B2B sales organizations scale by delivering intelligent sales analytics to their CRM and...

Weflow

Weflow

getweflow.com

Weflow is a sales performance & forecasting platform. Sales teams use Weflow to drive sales performance, process adherence, and forecast accuracy. - Save reps 4h/week by making Salesforce updates faster - Spot risks early to win 12% more deals - Get >92% forecast accuracy with an effective process &...

Kluster

Kluster

kluster.com

Платформа прогнозування прибутку від Klaster дозволяє компаніям SaaS перевищувати цільові показники щокварталу. Ми допомагаємо лідерам доходів забезпечувати зростання, забезпечуючи стратегію, планування та реалізацію. Прості у використанні інструменти Kluster допомагають командам із доходів визначит...

BoostUp.ai

BoostUp.ai

boostup.ai

BoostUp.ai — це командний центр RevOps на базі першого й єдиного двигуна RevBI. Це прискорює отримання найважливіших даних про доходи та спрощує впровадження процесів доходів. Завдяки RevBI BoostUp дає RevOps повний контроль над даними про доходи, щоб вони могли координувати команди та притягувати ї...

Collective[i]

Collective[i]

collectivei.com

Продуктивні, освічені команди продажів працюють розумніше та виграють більше. Collective[i] — це цілісний підхід до узгодження ваших даних, людей і процесів. Ми називаємо це оптимізацією відносин з клієнтами. Уявіть усе, починаючи з ваших даних, як працює ваша команда продажів і виконуваних дій, під...

SetSail

SetSail

setsail.co

SetSail — це платформа даних про продажі, яка автоматизує фіксацію активності продажів, надає аналітичну інформацію про доходи та покращує ефективність продажів, щоб збільшити дохід.

Mediafly

Mediafly

mediafly.com

Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

Маркетинг B2B, пов’язаний із конвеєром і прибутком Dreamdata автоматично витягує, очищає та спрощує ваші B2B дані про вихід на ринок, щоб забезпечити повну прозорість щодо того, що сприяє вашому доходу.

Staircase AI

Staircase AI

staircase.ai

Перетворіть кожного члена команди на лідера доходів. Використовуйте штучний інтелект доходів, щоб передбачити відтік, визначити приховані можливості зростання в масштабі та усунути будь-яку потребу в зворотному зв’язку з людьми.

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