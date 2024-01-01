Skydo

Skydo

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Вебсайт: skydo.com

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Skydo робить отримання міжнародних ділових платежів доступним, простим і безперебійним. Отримайте FIRA, сумісну з GST, і відстеження платежів у реальному часі. Найдешевше рішення для компаній і фрілансерів порівняно з банками, Paypal і Wise.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для обробки платежів

Вебсайт: skydo.com

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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Tazapay

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SproutGigs

sproutgigs.com

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PayDo

paydo.com

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