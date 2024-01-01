Альтернативи - Skuuudle

Pricefy

pricefy.io

Почніть стежити за цінами своїх конкурентів за допомогою Pricefy, це так просто! Додайте URL-адресу свого конкурента, а Pricefy зробить все інше, витягнувши всі доступні дані про продукт, як-от зображення, ціну, запаси/наявність і валюту. Якщо ви не будете витрачати час на додавання всіх URL-адрес в...