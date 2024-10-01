Альтернативи - Skuad
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навча...
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження випл...
Gusto
gusto.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи масштабуєте свій швидкозростаючий бізнес, Gusto є партнером, який вам потрібен для розвитку та виховання вашої команди. З Gusto ви отримуєте сучасні функції управління персоналом, як-от нарахування заробітної плати, пільги, наймання, ресурси упра...
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, яки...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...
Deel
letsdeel.com
Deel — це універсальна HR-платформа для глобальних команд. Це означає наскрізне управління персоналом для будь-якої команди в будь-якому місці. За лічені хвилини найміть штатних працівників або незалежних підрядників, приєднайте до них і оплачуйте їх. Уперше ви матимете центральний огляд усієї вашої...
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — це передове програмне рішення для аналітики робочої сили, призначене для підвищення продуктивності віддалених, гібридних і внутрішніх команд, забезпечуючи при цьому позитивний досвід співробітників. Hubstaff інтегрується з понад 30 додатками, щоб ваш бізнес міг працювати ефективніше. Ви м...
Melio
meliopayments.com
Melio — це безкоштовний інструмент оплати постачальників/рахунків, який максимізує грошовий потік і мінімізує зайнятість. Сплачуйте рахунки постачальників за допомогою банківського переказу або дебетової картки безкоштовно, навіть якщо вони приймають лише чеки! Ви також можете використовувати свою к...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють сучасні організації, такі як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та 2000 інших, Zimyo пропонує п...
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи ваш час, усуваючи помилки та ведучи вас до успіху. Хмарне HR-програмне забезпечення Factorial розроблено для малого та середнього бізнесу (SMBs). ...
Trainual
trainual.com
Trainual – це платформа для передачі знань і навчання, на якій зростаючі команди будують інструкцію щодо того, як вони роблять те, що вони роблять. За допомогою Trainual кожен процес, політика та процедура для всіх ролей і обов’язків у вашому бізнесі легко документуються, організовуються, призначают...
PayFit
payfit.com
PayFit — це хмарна інтегрована платформа для розрахунку заробітної плати та управління персоналом, яка пропонує вам найкраще з аутсорсингу та використання програмного забезпечення для розрахунку заробітної плати в одному рішенні. Це автоматизоване рішення, яке економить багато часу та усуває помилки...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко відома як Greenhouse) — американська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка надає програмне забезпечення для найму персоналу як послугу. Він був заснований у 2012 році Даніелем Чайтом і Джоном Строссом. Компанія залучила 2,7 мільйона доларів у початково...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — це інтелектуальне HR-програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. За допомогою Freshteam ви можете залучати, наймати та залучати нових співробітників, покинутих працівників, керувати інформацією про співробітників і відпочивати – усе в одному місці. Freshteam допомагає залучати ...
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket від ADP пропонує найсучаснішу технологічну платформу, яка надає вашому бізнесу можливість масштабуватися в сучасному конкурентному середовищі. Наша платформа дозволяє компаніям ефективно та відповідно до вимог організовувати, керувати та оплачувати свою розширену робочу силу. Розташований...
Tipalti
tipalti.com
Єдине рішення для автоматизації наскрізного процесу оплати. Автоматизуйте свою повну кредиторську заборгованість, глобальні партнерські платежі та процеси закупівель за допомогою Tipalti та усуньте 80% ручного навантаження. Tiplati дає вам змогу легко залучати постачальників, партнерів і фрілансерів...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
Workable
workable.com
Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рек...
Namely
namely.com
А саме – це єдина платформа для управління персоналом, заробітної плати, пільг і талантів, яка сподобається вашим співробітникам. Це більше, ніж програмне забезпечення для управління персоналом: це необхідні вам консультації з питань відповідності та переваг.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — це найкраща система ATS, CRM і VMS з підбору персоналу, орієнтована на ваш успіх! JobDiva пропонує рекрутерам необмежену безкоштовну підготовку щодо свого рішення для підбору персоналу та підбору персоналу, включаючи збір резюме та відстеження кандидатів. Замовте безкоштовну демонстрацію в...