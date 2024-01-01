Альтернативи - Skreenbe

Sendwin

send.win

Sendwin — це інструмент продуктивності, розроблений для платформи з декількома обліковими записами з одного браузера. Керуйте кількома обліковими записами на своєму улюбленому веб-сайті з одного браузера. Увійдіть у кілька облікових записів на одному сайті одночасно.