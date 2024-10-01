Альтернативи - Skiplino
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell — це платформа для черги та бронювання, розроблена для завантажених місць надання послуг, яка гарантує, що відвідувачі прибувають у потрібне місце, у потрібний час і повністю готові до обслуговування. Наші основні варіанти використання включають: - Керування чергою: замініть фізичні склади ...
Waitwhile
waitwhile.com
Waitwhile — це найзручніша система керування чергою та планування зустрічей на ринку, розроблена для оптимізації операцій і покращення взаємодії з клієнтами за допомогою віртуальних списків очікування, безперебійного планування зустрічей, двостороннього обміну повідомленнями, роботи з клієнтами, авт...
Qminder
qminder.com
Знижка 20% на Qminder для всіх клієнтів Qless! >>> Qminder дає змогу вашій організації забезпечувати виняткові умови очікування та дозволяє менеджерам покращувати якість обслуговування. Ми спрощуємо процеси обслуговування клієнтів за допомогою рішень, зручних як для вашого персоналу, так і для відві...
Qwaiting
qwaiting.com
Qwaiting, хмарна служба керування чергами на основі SaaS, добре відома. Ця система має багаті функції, орієнтовану на користувача та потужну систему очікування в черзі, створену, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами. Це дозволяє людям використовувати ...
JRNI
jrni.com
JRNI — це перше й єдине глобальне корпоративне рішення для інтеграції штучного інтелекту та обробки природної мови (NLP) в електронну пошту, чат та інші канали зв’язку для автоматизації планування зустрічей, керування подіями та черги. Автоматизація на основі штучного інтелекту JRNI керує спілкуванн...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud — це комплексна технологічна платформа роздрібної торгівлі, призначена для підтримки мережевих магазинів і брендів. Платформа надає набір основних і додаткових програм, які допомагають компаніям автоматизувати та оптимізувати різні аспекти своєї діяльності. Основні програми, які ...
Engageware
engageware.com
Engageware є єдиним комплексним постачальником рішень для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям і організаціям вирішувати потреби своїх клієнтів під час першої взаємодії. Наскрізна платформа взаємодії з клієнтами Engageware базується на розмовному та генеративному штучному інтелекті для автомати...