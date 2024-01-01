Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Skillcrush» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Skillcrush — це незалежна онлайн-школа кодування та дизайну, що належить жінкам, заснована в 2012 році. Місія Skillcrush: надати людям, які змінюють кар’єру, — з особливим акцентом на жінок і BIPOC — технічні навички, необхідні їм для переходу до високооплачуваної, більш повноцінну та гнучку кар’єру в техніці. Skillcrush пропонує як безкоштовні, так і платні програми. Флагманська програма Break Into Tech + Job Guarantee, доступна за одноразову плату лише 2499 доларів США або 12 місячних платежів по 249 доларів США, є однією з найдоступніших комплексних програм професійного навчання на ринку. Програма Break Into Tech готує студентів до позицій початкового рівня у розробці та дизайні інтерфейсу. Після того, як студенти пройдуть частину формування технічних навичок, вони отримають 180 днів практичної підтримки з пошуку роботи, включаючи індивідуальні та групові тренінги, а також можливість провести співбесіду з партнерами-роботодавцями Skillcrush. Skillcrush — це школа з відкритим набором, заявка не потрібна, і на сьогоднішній день у ній навчається понад 20 000 студентів, і вона має понад 90% успішного працевлаштування студентів на кваліфіковану роботу з середнім часом, щоб отримати роботу лише 8-10 тижнів. Крім того, Skillcrush пропонує допомогу в навчанні для безробітних, студентів денної форми навчання та нинішніх або колишніх військовослужбовців. Якщо щось із цього стосується вас, радимо надіслати електронний лист на [email protected] , щоб обговорити варіанти оплати.

Вебсайт: skillcrush.com

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