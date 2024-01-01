Альтернативи - Skello

HotSchedules

hotschedules.com

HotSchedules — це провідне рішення для планування персоналу в індустрії ресторанів і гостинності, оскільки це найшвидший і найпростіший спосіб керувати розкладом і спілкуватися зі своєю командою. Членам команди це подобається, тому що вони можуть міняти, забирати чи звільняти зміни в мобільному дода...