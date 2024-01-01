Альтернативи - Skello
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — перша мобільна програма для управління робочою силою, яка містить надійний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти організаціям, у яких немає робочих столів, покращити комунікацію, утримати персонал і підвищити операційну ефективність. Connecteam дозволяє менеджерам перевести сво...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — це сервісне рішення на основі ШІ, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Рішення Zendesk працює нестандартно, і його легко модифікувати у разі змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає компаніям використовувати найсучасніший ШІ для команд обслугову...
Clockify
clockify.me
Найпопулярніший засіб відстеження вільного часу для команд Clockify допомагає компаніям будь-якого розміру, цифровим агентствам, неурядовим організаціям і освітнім установам відстежувати продуктивність і оплачувані години роботи в проектах. Платформа дозволяє менеджерам вказувати тривалість кожного ...
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...
Homebase
joinhomebase.com
Понад 100 000 малих (але могутніх) компаній використовують Homebase для керування своїми погодинними командами, за допомогою планування персоналу, годинника тощо.
WorkJam
workjam.com
WorkJam є провідною платформою Digital Frontline Workplace. Завдяки керуванню завданнями, комунікаціям, навчанню, самообслуговуванню та ексклюзивній технології відкритого змінного ринку, розробленій для роботи з вашим поточним рішенням WFM. WorkJam, якому довіряють відомі бренди, зокрема Shell, Ulta...
When I Work
wheniwork.com
«Коли я працюю» — це простий спосіб для компаній складати графік, відстежувати час і відвідуваність, а також спілкуватися зі своїми погодинними працівниками. Покладіть розклад і годинник у кишеню кожного працівника за допомогою безкоштовних програм для iOS та Android. Відстежуйте відпустку, доступні...
Deputy
deputy.com
Deputy — це найкращий менеджер з персоналу, який пропонує вам найкращі технології в рішеннях на основі веб-сайтів і мобільних додатків. Спрощення планування, табелів, завдань, спілкування співробітників і адміністративних завдань. Завдяки чудовим додаткам та інтеграції нарахування заробітної плати о...
Legion
legion.co
Legion Technologies пропонує найінноваційнішу в галузі платформу управління персоналом. Це дозволяє підприємствам максимізувати ефективність праці та залученість співробітників одночасно. Платформа Legion WFM є інтелектуальною, автоматизованою та орієнтованою на співробітників. Доведено, що він забе...
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...
Sling
getsling.com
Sling — це програмне забезпечення для планування, відстеження часу та спілкування для компаній, де співробітники працюють позмінно. Sling включає в себе функції планування, обміну повідомленнями, відстеження часу, керування завданнями та звітування та дозволяє менеджерам і співробітникам організовув...
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules — це провідне рішення для планування персоналу в індустрії ресторанів і гостинності, оскільки це найшвидший і найпростіший спосіб керувати розкладом і спілкуватися зі своєю командою. Членам команди це подобається, тому що вони можуть міняти, забирати чи звільняти зміни в мобільному дода...
Planday
planday.com
Planday — це платформа управління робочою силою, яка дозволяє позмінним підприємствам майже будь-якого розміру та вертикалі керувати своєю робочою силою в одній веб-системі. Керуйте графіками співробітників, робочим часом, змінами, запитами на відпустку та нарахуванням заробітної плати – все в одном...
Calamari
calamari.io
Calamari допоможе вам керувати відпустками та відстежувати відвідуваність. Він автоматизує розрахунок ВВП. Багато способів ввійти/вийти. Інтегровано з Google Apps, Slack, Jira та Office 365
Zoho Shifts
zoho.com
Складайте графік швидше. Плануйте заздалегідь. Відновіть свій час. Zoho Shifts — це ваш спеціальний інструмент для планування змін. Завдяки потужним і простим у використанні функціям ви можете складати графіки роботи, відстежувати робочі години та спілкуватися зі співробітниками з будь-якого пристр...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — це передове програмне рішення для аналітики робочої сили, призначене для підвищення продуктивності віддалених, гібридних і внутрішніх команд, забезпечуючи при цьому позитивний досвід співробітників. Hubstaff інтегрується з понад 30 додатками, щоб ваш бізнес міг працювати ефективніше. Ви м...
7shifts
7shifts.com
7shifts — це універсальна платформа для управління командою ресторанів, яка допомагає операторам: 1) Приймати більш прибуткові рішення. Ви щодня отримуватимете інформацію, необхідну для прийняття найкращих командних і операційних рішень. Досягайте робочих цільових показників за допомогою дотримання ...
ClockShark
clockshark.com
Виконуйте завдання швидше. Керування польовим обслуговуванням або будівельним бізнесом вимагає координації та чудової команди. Завдяки комплексному інструментарію ClockShark ви отримуєте програму для обліку робочого часу №1 у галузі, а також усе необхідне для швидкого й точного виконання завдань, пр...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи ваш час, усуваючи помилки та ведучи вас до успіху. Хмарне HR-програмне забезпечення Factorial розроблено для малого та середнього бізнесу (SMBs). ...
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock, створена в 2004 році, є простою у використанні системою годинника для співробітників, розробленою для того, щоб допомогти малим підприємствам економити час за рахунок підвищення точності табелів і дотримання законів про відстеження часу. Функції відстеження часу OnTheClock забезпечують д...
PayFit
payfit.com
PayFit — це хмарна інтегрована платформа для розрахунку заробітної плати та управління персоналом, яка пропонує вам найкраще з аутсорсингу та використання програмного забезпечення для розрахунку заробітної плати в одному рішенні. Це автоматизоване рішення, яке економить багато часу та усуває помилки...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — це інтелектуальне HR-програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. За допомогою Freshteam ви можете залучати, наймати та залучати нових співробітників, покинутих працівників, керувати інформацією про співробітників і відпочивати – усе в одному місці. Freshteam допомагає залучати ...
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly для тимчасового персоналу. Програмне забезпечення для планування співробітників Zoho Workerly дозволяє агентствам керувати своїми клієнтами та тимчасовими базами даних, планувати роботи на основі вимог клієнта, створювати табелі та надсилати рахунки-фактури в одному інтерфейсі.
Findmyshift
findmyshift.com
Спростити програмне забезпечення для планування співробітників. Створюйте графіки співробітників, керуйте запитами на зміну, відстежуйте витрати на оплату праці та спілкуйтеся зі своїми співробітниками.
Breathe
breathehr.com
Breathe — це просте та безпечне програмне забезпечення для роботи з персоналом, яке було відзначене багатьма нагородами і допомагає малим і середнім підприємствам Великої Британії перенести свої основні процеси з персоналом в Інтернет, заощаджуючи час, забезпечуючи душевний спокій і сприяючи бізнесу...
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS є провідним програмним забезпеченням для кадрових розрахунків в Індії. Автоматизуйте обчислення заробітної плати, PF, TDS за допомогою нашої простої у користуванні системи нарахування заробітної плати HR. Скористайтеся безкоштовною пробною версією зараз!
Avaza
avaza.com
Avaza надає інтегрований набір функцій для ведення вашого клієнтоорієнтованого бізнесу. Це включає управління проектами та співпрацю, командний чат, планування ресурсів, відстеження часу, керування витратами, котирування та виставлення рахунків. Кожен із цих модулів можна використовувати разом або о...
ZenHR
zenhr.com
У ZenHR ми прагнемо забезпечити спокій наших користувачів. ZenHR — це не просто чергове програмне забезпечення для кадрів; це трансформаційний HR-досвід, створений, щоб допомогти відділам кадрів і співробітникам досягти стану дзен. З нашими локалізованими функціями та інтерфейсом, включаючи трудове ...
DeskTime
desktime.com
DeskTime — це просте у використанні програмне забезпечення для автоматичного моніторингу продуктивності співробітників, яке дозволяє менеджерам стежити за роботою своєї команди, не керуючи кожним аспектом дня своїх співробітників. Ми вважаємо, що керівникам не потрібно витрачати свій час на турботу ...
Rotageek
rotageek.com
Розумне планування робочої сили для підвищення продуктивності, прибутковості та щастя. Незалежно від того, чи плануєте ви персонал у цеху чи лікарів, підтримуйте своїх співробітників за допомогою рішення для планування та управління робочою силою світового рівня. Rotageek назавжди змінюють розклад.