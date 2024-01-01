Sitenna UK

Sitenna UK

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Вебсайт: sitenna.com

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B2B SaaS для сучасної інфраструктури для розгортання та керування сайтами. Сучасна інфраструктура (включно з бездротовою мережею 5G і зарядкою електромобілів) має проблеми. Хоча аналітики заявляють про експоненціальне зростання розгортань у найближчі роки, правда полягає в тому, що процес придбання та керування сайтом зараз є ручним, архаїчним і болісним. Компанія Sitenna розробила програмне забезпечення для оцифрування процесу, скорочуючи придбання сайту з поточних 24 місяців до кількох тижнів. Ми працюємо з нерухомістю, органами місцевого самоврядування, постачальниками та операторами інфраструктури.

Вебсайт: sitenna.com

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