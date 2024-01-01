Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Наша програма допомагає людям запобігти хронічним захворюванням або впоратися з ними шляхом відмови від шкідливих харчових звичок за допомогою планів, розроблених перевіреними, сертифікованими дієтологами/дієтологами. Клієнти отримують необмежений доступ до чату для консультацій з нашими професіоналами та персональні рекомендації, які допоможуть увійти в життя.

Вебсайт: sirka.io

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