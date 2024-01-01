SinkIn — це платформа, на якій розміщуються спеціальні стабільні дифузійні моделі та надається сучасна інфраструктура для підтримки розробників моделей. Це дозволяє користувачам входити за допомогою Google, електронною поштою або виходити. Він також надає користувачам кредити на купівлю моделей, а частина винагороди йде творцям моделей на підтримку їхньої роботи. Зараз на SinkIn розміщено шість моделей, а саме DreamShaper 3.3, Deliberate, AniReal, MAGIFACTORY t-shirt diffusion, Realistic Vision V1.2 і Suzumehachi, із загальним числом 2645, 435, 138, 123, 77 і 46 прогонів відповідно. Платформа дозволяє користувачам переглядати та купувати моделі, а також надає творцям моделей платформу для монетизації своєї роботи.

Вебсайт: sinkin.ai

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