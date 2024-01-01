Альтернативи - SimpSocial
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage: програмне забезпечення професійної автоматизації обслуговування (PSA) для ведення вашого бізнесу MSP. Оптимізуйте свою діяльність за допомогою перевіреного рішення PSA.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise дає змогу постачальникам технологічних послуг швидше досягати своїх цілей за допомогою відзначеної нагородами технології MSP і програмного забезпечення для управління ІТ.
AnswerConnect
answerconnect.com
Відкрийте для себе найкращу службу автовідповідача. Захоплюйте кожного потенційного клієнта та надайте своїм клієнтам неперевершене обслуговування за допомогою цілодобової служби підтримки. Телефонуйте (800) 700 8888 і розвивайте свій бізнес вже сьогодні.
Futwork
futwork.com
Futwork дозволяє компаніям розширювати свої групи вихідних викликів без необхідності додавати постійні витрати.
HelloSells
hellosells.com
Цілодобова служба кваліфікації для відділів продажів і маркетингу. Підвищте свій коефіцієнт конверсії та підвищте рентабельність інвестицій за допомогою залучення потенційних клієнтів, кваліфікації та запису на прийом.
Slingshot
getslingshot.com
Slingshot — це провідна служба автовідповідача та підтримки клієнтів для домашніх спеціалістів, шкідників і газонів — кожен дзвінок, чат, текстове повідомлення або потенційний клієнт.
Go Answer
goanswer.io
У Go Answer ми спеціалізуємося на наданні різноманітних послуг професійного автовідповідача, включаючи віртуального секретаря та відповіді на дзвінки, вхідні контакт-центри, що пропонують прийом замовлень або технічну підтримку, керований веб-чат у режимі реального часу та юридичні послуги прийому. ...
Blazeo
blazeo.com
Ми є платформою для конвертації реклами. Оскільки ми надаємо технічні послуги, ми надаємо такі послуги, як захоплення потенційних клієнтів, кваліфікація потенційних клієнтів, призначення зустрічей і підписання гарантій. Інструменти, які ми використовуємо для цього, включають живий чат, центри голосо...