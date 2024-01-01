Альтернативи - Simply.com
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню ...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. – це американська публічна реєстратор інтернет-доменів і веб-хостингу зі штаб-квартирою в Скоттсдейлі, штат Арізона, зареєстрованою в Делавері. Станом на червень 2020 року GoDaddy має понад 20 мільйонів клієнтів і понад 7000 співробітників по всьому світу. Компанія відома своєю рекламою...
Hostinger
hostinger.com
Виберіть рішення для веб-хостингу та створіть ідеальний веб-сайт! Від спільного хостингу та доменів до VPS – у нас є все, що вам потрібно для успіху в Інтернеті.
Google Domains
domains.google
Знайдіть своє місце в Інтернеті за допомогою домену від Google, завдяки надійності, безпеці та продуктивності Google.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. є акредитованим ICANN реєстратором доменних імен, який надає реєстрацію доменних імен і веб-хостинг у Фініксі, штат Арізона, США. Namecheap — бюджетний хостинг-провайдер із 11 мільйонами зареєстрованих користувачів і 10 мільйонами доменів.
SiteGround
siteground.com
SiteGround — це найбільша незалежна платформа для розміщення веб-сайтів, якій довіряють власники понад 2,8 мільйонів доменів у всьому світі. Послуга хостингу SiteGround, зосереджена на швидкості та безпеці веб-сайту, включає прості, але потужні інструменти керування веб-сайтами та унікальні власні р...
Bluehost
bluehost.com
Bluehost, компанія Newfold Digital, є надійним партнером для користувачів WordPress. Заснована в 2003 році, Bluehost дозволяє як новачкам, так і експертам створювати та підтримувати веб-присутність за допомогою надійного веб-хостингу, інструментів електронної комерції, маркетингових програм, автомат...
DreamHost
dreamhost.com
Покращуйте позиції в пошуковій системі та залучайте більше клієнтів на свій веб-сайт за допомогою інструментів «зроби сам», статистичних даних і персоналізованого покрокового плану SEO. Функції DreamHost SEO Toolkit включають - ... Показати більш комплексний аудит веб-сайту - Персоналізований план S...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, юридично OVH Groupe SAS, є французькою компанією хмарних обчислень, яка пропонує VPS, виділені сервери та інші веб-сервіси. Станом на 2016 рік OVH володів найбільшим у світі центром обробки даних за площею. Станом на 2019 рік він був найбільшим хостинг-провайдером у Європі та третім у світі на ...
Krystal
krystal.uk
Krystal – компанія, що надає інтернет-послуги, заснована в 2002 році і спеціалізується на передових інструментах і послугах для компаній у всьому світі. Ми робимо все по-іншому, пропонуючи першокласні рішення, які є стійкими без шкоди для продуктивності. Сьогодні ми є найбільшою незалежною веб-хости...
Gandi
gandi.net
➤ Електронна пошта, веб-хостинг, SSL-сертифікат ✅ Усе починається з доменного імені ✅ Придбайте ідеальне доменне ім’я серед наших 750 розширень!
Hover
hover.com
Знайдіть ідеальне доменне ім’я для своєї ідеї в Hover. Усі домени мають найкращу в галузі підтримку клієнтів і безкоштовну конфіденційність WHOIS. Назвіть своє захоплення сьогодні!
Webnode
webnode.com
Створіть власний сайт безкоштовно! Ви можете створити чудовий веб-сайт за допомогою Webnode всього за кілька хвилин. Приєднуйтеся до наших 45 мільйонів користувачів і створіть один самостійно.
NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC є американською компанією, що займається реєстрацією доменів в Інтернеті та веб-хостингом, штаб-квартира якої розташована у Феніксі, штат Арізона. Він належить компанії NameSilo Technologies Corp., яка котирується на Канадській біржі цінних паперів (альтернативна фондова біржа для компа...
HostGator
hostgator.com
HostGator є провідним постачальником безпечного та доступного веб-хостингу. Дізнайтеся, чому тисячі клієнтів довіряють нам обслуговування їхніх веб-сайтів.
GreenGeeks
greengeeks.com
Швидкий, безпечний і екологічний веб-хостинг. Інтернет є великим забруднювачем навколишнього середовища. Почніть розміщувати свій веб-сайт у провідного світового екологічного хостинг-провайдера та позитивно впливайте на довкілля!
Domain.com
domain.com
Знайти ідеальний домен веб-сайту так само просто, як 1-2-3. Придбайте доменне ім’я, створіть і розмістіть веб-сайт і насолоджуйтеся нашими професійними інструментами онлайн-маркетингу.
Afternic
afternic.com
Afternic, компанія GoDaddy, найбільший у світі ринок доменів із повним набором послуг.
Sav
sav.com
Дешева реєстрація доменних імен, резервне замовлення доменів для понад 100 доменів верхнього рівня та великий ринок доменів преміум-класу й аукціонів.
Dan.com
dan.com
Купуйте та продавайте домени з Dan.com. Відкрийте для себе мільйони доменних імен, доступних для продажу. Dan.com забезпечує вашу безпеку.
Name.com
name.com
Name.com знаходиться в Денвері та пропонує доменні імена, веб-хостинг і дуже прості веб-сайти. Єдиноріг і веселка є стандартною частиною нашої служби підтримки клієнтів.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting — це ваш потужний постачальник веб-хостингу. Розмістіть свій сайт на їхній добре налаштованій платформі SwiftServer із опцією Turbo Server для завантаження сторінок у 20 разів швидше порівняно з конкуруючими рішеннями. У A2 Hosting є рішення для ваших потреб, незалежно від того, чи потріб...
HugeDomains
hugedomains.com
HugeDomains є світовим лідером із доменних імен преміум-класу. Знайдіть ідеальний домен сьогодні.
Regery
regery.com
Дешева реєстрація домену. SSL сертифікати, WordPress хостинг, моніторинг сайтів. Виберіть і купіть домен в 1 клік. ✯ Миттєва реєстрація в більшості доменних зон
OnlyDomains
onlydomains.com
OnlyDomains — найпростіший спосіб зареєструвати домен або створити веб-сайт. Заснована в 2009 році, ми працюємо над ✓ доступними цінами ✓ чудовим користуванням ✓ 5-зірковим обслуговуванням клієнтів
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains надає доменні імена, хостинг, онлайн-маркетинг і бізнес-продукти для 100 000 компаній і окремих осіб у всьому світі.
101domain
101domain.com
101domain допомагає корпораціям створювати, підтримувати та захищати свою присутність в Інтернеті за допомогою нашої Служби корпоративного домену, яка включає реєстрацію та керування доменом, а також юридичні ресурси, які інформують їх про будь-які відповідні зміни законодавства та направляють їх до...
DNSimple
dnsimple.com
DNSimple допомагає вам керувати своїми доменами та DNS. Прості домени з реєстрацією, перенесенням і поновленням. Простий DNS із службами DNS корпоративного рівня для всіх наших користувачів і простий SSL для захисту ваших доменів за допомогою сертифікатів SSL у три прості кроки. DNSimple це також но...
HostPapa
hostpapa.com
Найкращий веб-хостинг і реєстрація доменних імен. Розпочніть свій веб-сайт із HostPapa та отримайте найкращу цілодобову підтримку за всіма нашими планами веб-хостингу.