Simple Icons

Simple Icons

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Вебсайт: simpleicons.org

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Simple Icons — це колекція безкоштовних піктограм SVG для популярних брендів і послуг. Він надає велику бібліотеку з понад 3195 значків, які можна легко використовувати в різноманітних проектах. Піктограми доступні для завантаження у форматах SVG, кольорових SVG і PDF. Веб-сайт також містить вказівки щодо брендів для деяких піктограм, надаючи вказівки щодо правильного використання та рекомендації.

Вебсайт: simpleicons.org

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