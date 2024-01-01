Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Simple Icons» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Simple Icons — це колекція безкоштовних піктограм SVG для популярних брендів і послуг. Він надає велику бібліотеку з понад 3195 значків, які можна легко використовувати в різноманітних проектах. Піктограми доступні для завантаження у форматах SVG, кольорових SVG і PDF. Веб-сайт також містить вказівки щодо брендів для деяких піктограм, надаючи вказівки щодо правильного використання та рекомендації.

Вебсайт: simpleicons.org

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