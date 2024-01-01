Simon Sinek

Simon Sinek

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Вебсайт: simonsinek.com

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Це назва платформи для навчання лідерства та розвитку співробітників, створеної Саймоном Сінеком. Пропозиції для бізнесу: програми з формування команди, основні доповіді та семінари, приватні заняття, бібліотека Optimism, ЧОМУ індивідуальний коучинг, інструктори Optimist. Пропозиції для окремих осіб: Бібліотека оптимізму, онлайн-класи в прямому ефірі (наприклад, «Мистецтво презентації», «Як побудувати міцні стосунки на роботі», «Знайди ЧОМУ»), книги Саймона Сінека («Почни з чому», «Нескінченна гра», «Лідери їдять останніми» тощо) , Оптимізм. Вміст преси (подкасти, відео, цитати, історії та статті).

Вебсайт: simonsinek.com

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