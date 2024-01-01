Компанія Simms була заснована в 1980 році далекоглядним рибалкою та давнім річковим гідом Джоном Сіммсом. Провівши десятиліття, надаючи клієнтам досвід, що змінить життя на найвеличніших річках світу, Джон зрозумів, що наявні на той час кулики не справлялися з завданням утримувати людей, яких він провадив, сухими, комфортними та безпечними на річці. Не зважайте на гідів, які, як і він, жили та дихали спортом понад 150 днів на рік. Тож він почав створювати продукти, гідні нового покоління рибалок, які, як і він, прагнули раніше виходити на воду та довше залишатися на місці за будь-якої погоди. Незалежно від того, чи ви досвідчений гід, чи дитина, яка вперше бере участь у сімейному причалі. Незалежно від того, чи є ваші рідні води Токійської чи Брістольської затоки. Незалежно від того, тягнете ви дрейфуючий човен чи готову до змагань установку, Simms прагне знизити бар’єри, що стоять між світовими річками, озерами та відкритими водами та тими, хто чує їх виклик.

Вебсайт: simmsfishing.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Simms Fishing». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.