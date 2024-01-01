SignalZen

SignalZen

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Вебсайт: signalzen.com

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SignalZen — це рішення для живого чату для вашого веб-сайту, яке дозволяє спілкуватися з відвідувачами вашого веб-сайту безпосередньо зі Slack. Створивши обліковий запис у SignalZen і вставивши невеликий фрагмент HTML-коду в код свого веб-сайту, ви почнете отримувати сеанси чату від своїх клієнтів онлайн на Slack. Ця програма Slack дає змогу спілкуватися з відвідувачами вашого веб-сайту в режимі реального часу та двома способами інтеграції – за допомогою спеціальних каналів чату або потоків в одному каналі.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для живого чату

Вебсайт: signalzen.com

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Rocket.Chat

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RingCentral

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