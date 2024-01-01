Siftly

Siftly

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Вебсайт: siftly.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Siftly» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Siftly — це ваш особистий аналітик даних штучного інтелекту, який може отримати важливу інформацію про бізнес за лічені секунди, а не за дні. Раніше Airdot.

Вебсайт: siftly.ai

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