Альтернативи - Shutterstock
Tableau
tableau.com
Tableau (французьке буквально «маленький столик», також використовується як «картина»; мн. tableaux або, рідше, tableaus) може стосуватися:
Akkio
akkio.com
Прогностичний ШІ для аналітиків. Надайте своїм операціям конкурентну перевагу за допомогою швидкої інформації та прогнозів без зусиль. Кодування не потрібно.
Pecan
pecan.ai
Програмне забезпечення для прогнозної аналітики від Pecan створено для впливу. Отримуйте точні, дієві прогнози за кілька днів і розкрийте потужність AutoML.
Verteego
verteego.com
Verteego's AI analyzes your data in real-time and generates recommendations to optimize your supply chain, boost your marketing campaign.
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA is a cloud-based SaaS platform that helps global manufacturers reduce excess inventory, prevent critical shortages, and establish operational command. The platform is factory-centric, bridging the gap between complex supply chains and inventory operations and their outdated, labor-intensive ...
Epsilon3
epsilon3.io
Програмна платформа Epsilon3 керує складними операційними процедурами, заощаджуючи час операторів і зменшуючи помилки. Він підтримує весь життєвий цикл проекту від інтеграції та тестування до живих операцій. -Інтерактивні синхронізовані процедури в режимі реального часу для кількох програм/місій -Вб...
Discern
discern.io
B2B-компанії використовують багато тих самих технологічних платформ і хочуть відстежувати однакові показники... то чому побудови бізнес-аналітики повністю налаштовані? Це означає, що мільйони доларів витрачаються даремно на додаткові інструменти та кількість персоналу, а також кілька місяців або рок...
Knowi
knowi.com
Knowi — це сучасна платформа бізнес-аналітики, спеціально створена для сучасних сучасних даних, що дозволяє підприємствам будь-якого розміру значно скоротити відстань від необроблених даних до передбачення та дії. Завдяки вбудованій інтеграції практично з будь-яким джерелом даних, включаючи NoSQL, S...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow допомагає маркетинговим командам B2B підвищити рентабельність інвестицій шляхом вимірювання, прогнозування та планування маркетингових заходів, які сприяють зростанню прибутку.
DataRobot
datarobot.com
ВІДЧИНЕНО. гнучкий. Створено для адаптації до потреб вашої команди в області ШІ. DataRobot об’єднує всі ваші генеративні та прогнозні робочі процеси в одну потужну платформу. Швидко створюйте штучний інтелект, який потрібен вашому бізнесу, керуйте всіма своїми активами та залучайте експертів зі штуч...
Faraday
faraday.ai
Фарадей дозволяє вбудовувати штучний інтелект у робочі процеси по всьому стеку, щоб ваші улюблені інструменти працювали ще краще