Альтернативи - Shootsta

mmhmm OOO

ooo.mmhmm.app

Створіть захоплююче відео разом із другом. Інші програми для відеодзвінків дозволяють вибирати між своїм обличчям і тим, на що ви дивитеся. За допомогою OOO ви можете знімати те, що відбувається перед вами, і ділитися своєю реакцією в реальному часі на тому самому екрані, щоб ви могли бути в центрі ...