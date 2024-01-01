Shipmates

Shipmates

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Вебсайт: shipmates.app

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Shipmates – це платформа доставки, яка дозволяє власникам онлайн-бізнесу бронювати замовлення на вимогу та стандартні замовлення за допомогою кількох кур’єрів на Філіппінах. Альтернатива ручному бронюванню та доставці. Shipmates допомагає підприємствам електронної комерції розвиватися, полегшуючи та пришвидшуючи процес доставки.

Вебсайт: shipmates.app

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