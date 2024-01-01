Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Shipmates» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Shipmates – це платформа доставки, яка дозволяє власникам онлайн-бізнесу бронювати замовлення на вимогу та стандартні замовлення за допомогою кількох кур’єрів на Філіппінах. Альтернатива ручному бронюванню та доставці. Shipmates допомагає підприємствам електронної комерції розвиватися, полегшуючи та пришвидшуючи процес доставки.

Вебсайт: shipmates.app

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