Shimmer

Shimmer

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Вебсайт: shimmer.care

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Живіть краще з СДУГ. Shimmer – це тренінгова платформа №1 для дорослих із СДУГ. Розроблено експертами-клініцистами з ADHD та коучинг-психологами. Побудуйте життя, яке вам подобається, за допомогою персоналізованих відеоінструктажів 1:1, ручних інструментів підвищення продуктивності та науково обґрунтованих навчальних модулів.

Вебсайт: shimmer.care

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