WebCatalog
Shikho

Shikho

shikho.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Shikho» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Академічна програма Shikho A+ Підготовка до SSC-HSC тут Цілий рік для учнів з IX по XII клас Повне рішення для навчання

Вебсайт: shikho.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Shikho». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Oliveboard

Oliveboard

oliveboard.in

Smartkeeda

Smartkeeda

smartkeeda.com

Careerwill

Careerwill

careerwill.com

Embibe

Embibe

embibe.com

Testbook

Testbook

testbook.com

Supermocks

Supermocks

supermocks.com

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

StudyIQ

StudyIQ

studyiq.com

MADE EASY

MADE EASY

madeeasyprime.com

UC Live

UC Live

uclive.co

EduRev

EduRev

edurev.in

Abhinay Maths

Abhinay Maths

abhinaymaths.in

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності