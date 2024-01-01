SherpaDesk

SherpaDesk

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Вебсайт: sherpadesk.com

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SherpaDesk зосереджується на тому, що найважливіше для професійних послуг – час. SherpaDesk — це хмарне рішення для автоматизації професійних послуг (PSA), яке об’єднує основні бізнес-процеси в одне рішення. Організації можуть відстежувати проблеми з обслуговуванням клієнтів, фіксувати оплачуваний і неоплачуваний час і контролювати прибутковість усіх своїх проектів. Мобільний додаток SherpaDesk є ідеальним рішенням для будь-яких організацій, які мають техніків у цій галузі та потребують реєстрації свого часу та витрат.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для виставлення рахунків

Вебсайт: sherpadesk.com

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Wave

Wave

waveapps.com

Xero

Xero

xero.com

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Bookipi

Bookipi

bookipi.com

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Bill.com

Bill.com

bill.com

Moneybird

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