SherpaDesk зосереджується на тому, що найважливіше для професійних послуг – час. SherpaDesk — це хмарне рішення для автоматизації професійних послуг (PSA), яке об’єднує основні бізнес-процеси в одне рішення. Організації можуть відстежувати проблеми з обслуговуванням клієнтів, фіксувати оплачуваний і неоплачуваний час і контролювати прибутковість усіх своїх проектів. Мобільний додаток SherpaDesk є ідеальним рішенням для будь-яких організацій, які мають техніків у цій галузі та потребують реєстрації свого часу та витрат.

Вебсайт: sherpadesk.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SherpaDesk». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.