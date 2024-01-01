Альтернативи - Shapeways

Fictiv

fictiv.com

Fictiv — це операційна система для виробництва на замовлення, яка дозволяє швидше, легше та ефективніше отримувати та постачати механічні частини. Наша інтелектуальна система, що підтримується найкращими в своєму класі спеціалістами з операцій, керує мережею перевірених і керованих партнерів по всьо...