Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Shapeways» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Shapeways — це провідна платформа, яка переосмислює створення продуктів за допомогою послуг з проектування, виробництва та продажу за допомогою 3D-друку.

Вебсайт: shapeways.com

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