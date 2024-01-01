Shapeways

Shapeways

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Вебсайт: shapeways.com

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Shapeways — це провідна платформа, яка переосмислює створення продуктів за допомогою послуг з проектування, виробництва та продажу за допомогою 3D-друку.
Категорії:
Photography & Graphics
Програмне забезпечення для 3D-друку

Вебсайт: shapeways.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Shapeways». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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tinkercad.com

Onshape

Onshape

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OctoPrint

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Jiga

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