Альтернативи - Servoy
Firebase
firebase.google.com
Firebase — це платформа, розроблена Google для створення мобільних і веб-додатків. Спочатку це була незалежна компанія, заснована в 2011 році. У 2014 році Google придбала платформу, і тепер це їх флагманська пропозиція для розробки додатків.
Retool
retool.com
Retool — це швидкий спосіб створення внутрішніх інструментів. Перетягуйте наші будівельні блоки та підключайте їх до своїх баз даних і API, щоб миттєво створювати власні інструменти. Підключається до Postgres, REST API, GraphQL, Firebase, Google Sheets тощо. Створено розробниками, для розробників. Д...
Zoho Creator
zoho.com
Для Творця в тобі. Будувати. Інтегрувати. Розширити. Майбутнє роботи — це цифрове, і підприємства будь-якого розміру повинні швидко трансформуватися. Zoho Creator — це платформа з низьким вмістом коду, яка дає вам можливість зробити перехід швидким, безпечним і плавним — незалежно від складності ва...
Supabase
supabase.com
Альтернатива Firebase з відкритим кодом. Створіть бекенд менш ніж за 2 хвилини. Розпочніть свій проект із базою даних Postgres, автентифікацією, миттєвими API, підписками в реальному часі та сховищем.
Softr Studio
softr.io
Softr перетворює ваші дані Airtable на красивий і потужний веб-сайт, веб-додаток або клієнтський портал. Виберіть шаблон або почніть з нуля.
Draftbit
draftbit.com
Створюйте, налаштовуйте та запускайте мобільні додатки у своєму браузері. Вихідний код включено.
Plasmic
plasmic.app
Візуальний конструктор для вашого стеку технологій. Створюйте приголомшливий візуальний вміст і сторінки, плавно інтегруючи без коду у свою кодову базу. Розблокуйте свої команди та відправляйтеся блискавично.
Quickbase
quickbase.com
Розкрийте креативність ваших команд, щоб швидко покращити будь-який процес. Дізнайтеся, чому тисячі найкращих компаній світу довіряють Quickbase для об’єднання своїх даних, процесів і людей. Спробуйте безкоштовно!
BuildFire
buildfire.com
Найпотужніший розробник програм для iOS і Android Потужний і простий у використанні конструктор мобільних додатків BuildFire дає змогу створювати мобільні додатки для iOS і Android за частку часу та грошей. Простий та інтуїтивно зрозумілий конструктор додатків - кодування не потрібне Створюйте вл...
Kissflow
kissflow.com
Люди, найближчі до проблеми, знають, як її найкраще вирішити. Тож ми надали бізнес-лідерам можливості за допомогою Kissflow – цифрової платформи робочого місця №1, якою користуються понад 10 000 клієнтів у 160 країнах. Зробіть свою цифрову трансформацію розумною та простою!
AppMaster
appmaster.io
AppMaster — це платформа без коду нового покоління для автоматизації бізнес-процесів і створення нативних додатків для Інтернету та мобільних пристроїв із генерацією коду.
AppsGeyser
appsgeyser.com
Створіть додаток і отримуйте до $1000 пасивного доходу на місяць. Абсолютно безкоштовно назавжди. Без щомісячних платежів, комісій або платних функцій. Навички кодування не потрібні.
Caspio
caspio.com
Caspio є провідною у світі платформою з низьким кодом для створення онлайн-додатків баз даних без програмування.
Mendix
mendix.com
Mendix — це найшвидша та найпростіша платформа з низьким кодом, яка використовується компаніями для масштабної розробки мобільних і веб-додатків. Відвідайте, щоб дізнатися більше та спробувати платформу безкоштовно!
Knack
knack.com
Knack є піонером у сфері No Code вже більше десяти років, маючи понад 5000 клієнтів від малого та середнього бізнесу до найбільших підприємств зі списку Fortune 500. Knack дає змогу повсякденним новаторам легко долати критичні бізнес-завдання. Використовуючи інтуїтивно зрозумілу безкодову платформу ...
OutSystems
outsystems.com
OutSystems створює високопродуктивні хмарні платформи розробки з низьким кодом для далекоглядних організацій у глобальному масштабі. Офіційно платформа номер один у світі для безкомпромісних програмних інновацій. Ходімо.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie — найпотужніший розробник мобільних додатків для iPhone, Android, iPad і мобільного Інтернету. Створюйте, розміщуйте та створюйте програми за лічені хвилини.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer надає найпростіший спосіб створити красиві електронні листи та цільові сторінки з мінімальними зусиллями. Наші понад 80 000 користувачів у всьому світі, включно з Airship, Keap, Netflix і Fidelity, створюють адаптивні дизайни, яких не може вистачити їхній аудиторії. Unlayer пропонує 2 різні ...
Tadabase
tadabase.io
ПЛАТФОРМА БАЗИ ДАНИХ, ЯКА Створена для 99%, працює як 1%. Заощаджуйте тисячі доларів, годин і чашок кави за допомогою спеціальної бази даних без коду, яка допоможе вашому бізнесу масштабуватися без стресу.
Ionic
ionic.io
Новий спосіб створення та доставки для мобільних пристроїв. Ionic змінює спосіб створення та надання мобільних додатків. Від нашого популярного мобільного SDK з відкритим вихідним кодом до провідних у галузі мобільних рішень CI/CD і мікроінтерфейсу, Ionic допоможе вам задовольнити попит на мобільні...
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ — це платформа розробки додатків із низьким кодом від Deltec InfoTech Pvt. Ltd., Мумбаї, Індія, яка допомагає створювати внутрішні інструменти, бізнес-програми. Платформа забезпечує багатофункціональний вихід (для мобільних пристроїв і Інтернету) із візуальними побудовниками, онлайновою базо...
Back4App
back4app.com
Зберігайте та запитуйте реляційні дані в хмарі. Зробіть його доступним через GraphQL і REST за допомогою масштабованого бекенда з відкритим кодом.
Superblocks
superblocks.com
Створіть потужні внутрішні інструменти. Розробники економлять сотні годин. Запит будь-якого джерела даних. Підключіть будь-який компонент інтерфейсу користувача. Автоматизуйте будь-який робочий процес. Заплануйте будь-яку роботу.
Quixy
quixy.com
Quixy — це хмарна платформа цифрової трансформації No Code для управління бізнес-процесами (BPM) і автоматизації робочих процесів. Quixy дає змогу бізнес-користувачам, які не мають навичок кодування, створювати необмежену кількість додатків корпоративного рівня, використовуючи простий дизайн перетяг...
Composable Prompts
composableprompts.com
Місія Composable Prompts — революціонізувати спосіб взаємодії додатків із вмістом. У той час як великі мовні моделі (LLM), такі як GPT, фундаментально змінили нашу взаємодію з текстовими даними, Composable Prompts вірить у необхідність зробити крок далі. Composable Prompts гарантує, що кожна компан...
Chatroll
chatroll.com
Chatwing пропонує рішення для вбудовування чату на веб-сайт, блог, програму, платформу та будь-яку веб-сторінку.
Workhall
workhall.com
Workhall — це передова платформа підтримки бізнес-операцій (BOS), призначена для оптимізації та спрощення операцій вашої комерційної діяльності. Незалежно від того, чи займаєте ви посаду керівника, керуєте відділом, очолюєте команду чи вносите свій внесок індивідуально, Workhall надає вам інтуїтивно...
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks — це проста у використанні та потужна платформа розробки додатків без використання коду. Він використовується корпоративними організаціями для автоматизації важливих бізнес-процесів за допомогою чудових додатків, випущених із блискавичною швидкістю. Завдяки візуальному інтерфейсу з можл...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) надає програмне забезпечення, яке дозволяє організаціям розробляти та розгортати свої критично важливі програми та досвід, а також ефективно керувати своїми платформами даних, хмарою та ІТ-інфраструктурою. Як досвідчений, надійний постачальник, ми полегшуємо життя професіонал...
Bryj
bryj.ai
Завдяки платформі SaaS на основі штучного інтелекту Bryj надає неймовірні наскрізні мобільні додатки швидше, за бюджет і з меншими технічним ресурсом. Платформа Bryj підтримує додатки з єдиним джерелом рішення, яке плавно з’єднує корпоративні системи, надає інтелектуальну аналітику та Al, підтримує ...