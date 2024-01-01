Sequin

Sequin

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Вебсайт: sequincard.com

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Sequin — це перша дебетова картка, призначена для винагороди жінок, які ми витрачаємо, до 6% кешбеку на косметичні послуги, аптеки, спортзали, місцеві салони тощо! Учасники карток отримують доступ до чеків під високі відсотки, фінансової освіти та спільноти амбітних жінок. Крім того, кожна картка з блискітками налаштована за допомогою грошової мантри!

Вебсайт: sequincard.com

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