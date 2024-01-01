Seoul Newspaper

Seoul Newspaper

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Вебсайт: seoul.co.kr

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TheSeoulShinmun — щоденна газета в Сеулі, Південна Корея. Маючи понад 100-річну історію видання, це найстаріша газета Південної Кореї.

Вебсайт: seoul.co.kr

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