Альтернативи - Sense
Indeed
indeed.com
Indeed – це всесвітня американська пошукова система для списків вакансій, пов’язана з працевлаштуванням, запущена в листопаді 2004 року. Це дочірня компанія японської Recruit Co. Ltd. зі спільними штаб-квартирами в Остіні, штат Техас, і Стемфорді, штат Коннектикут, з додатковими офісами по всьому св...
Calendly
calendly.com
Calendly допомагає окремим особам, командам і організаціям у всьому світі автоматизувати життєвий цикл наради, видаляючи запланування вперед і назад. Calendly дозволяє компаніям швидше укладати угоди, наймати кандидатів, налагоджувати відносини та розвивати свій бізнес. Понад 20 мільйонів користувач...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навча...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження випл...
Hirect
hirect.in
Додаток для прямого найму для засновників, керівників команд і менеджерів з найму. Hirect спрощує процес найму. Безпосереднє спілкування в чаті з перевіреними кандидатами, підібраними за допомогою алгоритму ШІ, забезпечує простий, швидкий і ефективний досвід найму.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers — це єдина комплексна платформа раннього найму талантів із доступом до понад 10 мільйонів чуйних студентів і випускників. Університети, громадські коледжі та програми альтернативної освіти (буткемпи, програми корпоративного навчання), коли студенти шукають значущу роботу, яка...
Zoho Recruit
zoho.com
Швидший найм, кращий найм. Zoho Recruit — це хмарна система відстеження кандидатів, створена для надання різноманітних наскрізних рішень найму для кадрових агентств, корпоративних відділів кадрів і тимчасової робочої сили. Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому програмному забезпеченню наймання перс...
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
Використовуйте додаток LinkedIn Recruiter, щоб бути в курсі найму персоналу, коли ви в дорозі. Швидко відповідайте кандидатам, щойно вони дадуть відповідь на ваші повідомлення. Шукайте всю мережу LinkedIn із понад 645 мільйонів учасників і зв’язуйтеся з потрібними людьми для ваших відкритих ролей — ...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — це комплексне HR-рішення, розроблене з урахуванням простоти. Завдяки технологіям, які розвиваються та змінюються разом із вашим бізнесом, Paychex має правильне поєднання інноваційних бізнес-рішень і спеціальну підтримку, щоб допомогти вам досягти своїх цілей, куди б не рухався ваш бі...
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...
Breezy HR
breezy.hr
Сучасний, простий продукт для наскрізного найму персоналу, який ви та ваша команда . Breezy спрощує весь процес найму; дає вам більше часу для спілкування з кандидатами завдяки автоматизації ручних завдань, таких як оголошення про вакансії, реклама на дошках вакансій, планування співбесід і подальші...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM використовується більш ніж 13 000 брендами та 75% зі списку Fortune 500. Qualtrics CoreXM є найбільш надійною, інтелектуальною та масштабованою універсальною платформою для управління досвідом. Qualtrics CoreXM є основоположним дослідницьким інструментом для створення, запуску та ан...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється з...
HireVue
hirevue.com
HireVue — це ваша наскрізна платформа для найму персоналу з програмним забезпеченням для відеоінтерв’ю, оцінюванням, текстовими інструментами найму та розмовними чат-ботами зі штучним інтелектом. Створіть швидший, справедливіший і зручніший процес найму за допомогою HireVue. Наше програмне забезпече...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (раніше AngelList Talent) AngelList — це американський веб-сайт для стартапів, інвесторів-ангелів і шукачів роботи, які хочуть працювати в стартапах. Створена в 2010 році платформа має місію демократизувати процес інвестування та допомогти стартапам у вирішенні проблем із залученням кошті...
Manatal
manatal.com
Manatal — це наступне покоління програмного забезпечення для підбору персоналу. Просту у впровадженні та створену з використанням новітніх технологій, платформу було розроблено, щоб оптимізувати та спростити процеси підбору персоналу від сорсингу до адаптації та далі. Наймайте краще та швидше, об’єд...
Picktime
picktime.com
Picktime — це платформа для планування зустрічей, яка дозволяє компаніям без проблем керувати зустрічами, персоналом і послугами. Це універсальне рішення для компаній, які потребують будь-якого планування. Будь то управління приміщеннями, оренда обладнання, бронювання занять, організація подій чи ке...
Setmore
setmore.com
Setmore — це програмне забезпечення для онлайн-планування зустрічей, яке допомагає вам планувати зустрічі онлайн, керувати зустрічами, розкладами та клієнтами за допомогою простої у користуванні веб-програми.
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи ваш час, усуваючи помилки та ведучи вас до успіху. Хмарне HR-програмне забезпечення Factorial розроблено для малого та середнього бізнесу (SMBs). ...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко відома як Greenhouse) — американська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка надає програмне забезпечення для найму персоналу як послугу. Він був заснований у 2012 році Даніелем Чайтом і Джоном Строссом. Компанія залучила 2,7 мільйона доларів у початково...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — це інтелектуальне HR-програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. За допомогою Freshteam ви можете залучати, наймати та залучати нових співробітників, покинутих працівників, керувати інформацією про співробітників і відпочивати – усе в одному місці. Freshteam допомагає залучати ...
Teamtailor
teamtailor.com
Незалежно від того, наймаєте ви одну людину на рік чи кілька тисяч, Teamtailor — це ваше комплексне програмне забезпечення для підбору персоналу, яке подобається компаніям і кандидатам. Наше просте у використанні програмне забезпечення, орієнтоване на кандидатів, надає вам усі інструменти, необхідні...
SignalHire
signalhire.com
SignalHire — це найкращий і найпростіший спосіб отримати контактну інформацію будь-кого в Інтернеті. Незалежно від того, чи є ви рекрутером чи джерелом, менеджером із продажу чи маркетингу, SignalHire має бути під рукою. Перегляньте 350+ мільйонів профілів, зібраних з усього Інтернету на SignalHire,...
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly для тимчасового персоналу. Програмне забезпечення для планування співробітників Zoho Workerly дозволяє агентствам керувати своїми клієнтами та тимчасовими базами даних, планувати роботи на основі вимог клієнта, створювати табелі та надсилати рахунки-фактури в одному інтерфейсі.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee — це компанія, яка виробляє або продає комп’ютерне «програмне забезпечення як послуга» (Saas). Програмне забезпечення функціонує як система відстеження кандидатів для обробки заявок на роботу. Він включає систему редагування сайту кар’єри для брендингу роботодавця, плагін для пошуку (персо...
YouCanBook.me
youcanbook.me
Подаруйте своїм клієнтам кращий досвід бронювання. Виділяйтеся з-поміж своїх конкурентів завдяки повністю персоналізованому плануванню, яке просто працює. Бронювання - ваша справа. YouCanBookMe дозволяє створити найкращий досвід бронювання для ваших клієнтів — і вашого бізнесу. Налаштуйте свою сторі...
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM — це система відстеження кандидатів. Recruit CRM використовується в понад 60 країнах і має такі потужні функції, як аналізатор резюме, мобільний додаток, інтеграція API, клієнт електронної пошти та сотні безкоштовних дошок вакансій.
JobAdder
jobadder.com
**Програмне забезпечення ATS**, створене для кадрових агентств і внутрішніх команд — усі вакансії, кандидати, комунікація та завдання оптимізовані за допомогою зручної інформаційної панелі JobAdders, яку можна налаштувати. JobAdder — це повністю хмарна система, яка надає сучасному користувачеві повн...