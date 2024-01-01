Альтернативи - Sendwin

Skreenbe

skreenbe.com

Skreenbe пропонує програмне забезпечення для віртуальних засідань правління, щоб покращити структуру ваших засідань. Skreenbe призначений для всіх, хто проводить онлайн-зустрічі та хоче додати більше організації, взаємодії та ефективності до своїх повсякденних ділових процедур. Забудьте про універса...