Альтернативи - Semaphore

GitHub

GitHub

github.com

GitHub, Inc. — американська багатонаціональна корпорація, яка надає хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою Git. Він пропонує функції розподіленого контролю версій і керування вихідним кодом (SCM) Git, а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та к...

GitLab

GitLab

gitlab.com

GitLab — це веб-інструмент життєвого циклу DevOps, який надає менеджер сховища Git, що забезпечує вікі, відстеження проблем і функції безперервної інтеграції та розгортання, використовуючи ліцензію з відкритим кодом, розроблену GitLab Inc. Програмне забезпечення створено українським розробником Дмит...

Azure DevOps

Azure DevOps

azure.com

Плануйте розумніше, краще співпрацюйте та надсилайте швидше за допомогою служб Azure DevOps Services, раніше відомих як Visual Studio Team Services. Отримайте гнучкі інструменти, CI/CD тощо.

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

BrowserStack — це хмарна веб- і мобільна платформа для тестування, яка дозволяє розробникам тестувати свої веб-сайти та мобільні додатки в браузерах на вимогу, операційних системах і реальних мобільних пристроях, не вимагаючи від користувачів встановлення або підтримки внутрішньої лабораторії віртуа...

CircleCI

CircleCI

circleci.com

Отримайте найкращу безперервну інтеграцію та платформу доставки для Linux, macOS і Android, у хмарі або самостійно.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow дозволяє працівникам працювати так, як вони хочуть, а не так, як їм наказує програмне забезпечення. І клієнти можуть отримати те, що їм потрібно, коли їм це потрібно.

Qase

Qase

qase.io

Єдина робоча область для ручних і автоматизованих тестів. Система керування тестуванням для команд розробників і контролю якості, яка допомагає прискорити тестування програмного забезпечення.

Jenkins

Jenkins

jenkins.io

Провідний сервер автоматизації з відкритим кодом Jenkins надає сотні плагінів для підтримки створення, розгортання та автоматизації будь-якого проекту.

Bitrise

Bitrise

bitrise.io

Безперервна інтеграція та доставка, розроблені для мобільних пристроїв: автоматизуйте збірки, тестування та розгортання iOS і Android від вашої першої інсталяції до мільйонної.

Ghost Inspector

Ghost Inspector

ghostinspector.com

Створюйте або записуйте автоматизовані тести для свого веб-сайту чи програми прямо у вашому браузері. Постійно запускайте їх, щоб виявляти помилки та регресії. Кодування не потрібно.

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Найбільша в світі хмара безперервного тестування веб- і мобільних додатків. Доступ до веб-браузерів, мобільних емуляторів, симуляторів і справжніх мобільних пристроїв.

Virtuoso

Virtuoso

virtuoso.qa

Функціональний інтерфейс користувача та інструмент наскрізного тестування. Поєднання роботизованої автоматизації процесів, штучного інтелекту та програмування на природній мові для забезпечення неперевершеного авторського досвіду, скорочуючи обслуговування тестів майже до нуля.

Buddy

Buddy

buddy.works

Отримайте найпотужнішу та просту в налаштуванні платформу безперервної інтеграції та доставки.

TestProject

TestProject

testproject.io

Безкоштовна автоматизація тестування для всіх. На основі спільноти. TestProject — це безкоштовна наскрізна платформа автоматизації тестування для Інтернету, мобільних пристроїв і тестування API, яка підтримується спільнотою автоматизації тестування №1.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

Платформа контролю якості Rainforest поєднує автоматизацію тестування без використання коду та професійну перевірку якості, щоб допомогти вам випускати якісне програмне забезпечення.

Gearset

Gearset

gearset.com

Повне рішення Salesforce DevOps. Єдина платформа, яка вам потрібна для неперевершеного успішного розгортання, безперервної доставки, автоматизованого тестування та резервного копіювання.

LambdaTest

LambdaTest

app.lambdatest.com

Мобільні додатки наступного покоління та Хмара кросбраузерного тестування Забезпечте неперевершений цифровий досвід із нашим наступним поколінням Хмарна платформа тестування на основі ШІ. Забезпечте виняткову взаємодію з користувачем на всіх пристроях і в усіх браузерах.

Waldo

Waldo

waldo.com

Waldo — це єдине рішення для тестування без використання коду, створене з нуля, без залучення сценаріїв, щоб ефективно масштабувати автоматизацію тестування та позбутися необхідності вибирати між швидкістю випуску та якістю продукту.

Reflect

Reflect

reflect.run

Неперевершено швидке автоматизоване тестування. Reflect робить регресійні тести легкими у створенні та безболісними для обслуговування. Команди швидкого розвитку використовують Reflect для виявлення помилок, не сповільнюючи швидкість розробки.

Meticulous

Meticulous

meticulous.ai

Автоматично виловлюйте візуальні регресії у своїй веб-програмі, відтворюючи трафік користувача. Тестування з коробки без обслуговування.

Mailosaur

Mailosaur

mailosaur.com

Mailosaur — це програмне забезпечення для тестування електронної пошти, яке дозволяє отримувати та тестувати електронну пошту, допомагаючи створювати, тестувати та презентувати свій продукт.

Testsigma

Testsigma

testsigma.com

Testsigma — це потужна платформа автоматизації тестування з відкритим вихідним кодом, яка працює з коробки та дозволяє створювати тести для веб-додатків, мобільних додатків і API всього за кілька хвилин. Повна платформа Testsigma об’єднує всі можливості традиційного фрагментованого стеку тестів. -Пр...

mogenius

mogenius

mogenius.com

Розблокуйте самообслуговування розробника Kubernetes за лічені хвилини. mogenius — це внутрішня платформа для розробників, яка абстрагує складність, нативну для хмари, і надає розробникам інтуїтивно зрозумілий портал самообслуговування для розгортання та керування кодом у Kubernetes.

Dagster

Dagster

dagster.io

Від запиту на отримання до виробництва. Без зусиль. Платформа корпоративної оркестрації, яка ставить досвід розробника на перше місце, з повністю безсерверним або гібридним розгортанням, власним розгалуженням і готовими CI/CD.

Cycleops

Cycleops

cycleops.io

Співпраця Dev і Ops на практиці Дозвольте своїм командам розробників автоматизувати розгортання коду, який вони пишуть щодня. Синергію гнучких методологій і підвищення продуктивності ще ніколи не було так легко інтегрувати у вашу організацію! Простий доступ до інструментів автоматизації через інтерф...

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails — це наскрізна платформа безпеки, яка полегшує роботу AppSec як для команд безпеки, так і для команд розробників. Ми скануємо, виявляємо та надаємо вказівки в режимі реального часу для раннього усунення вразливостей. Сотні команд по всьому світу довіряють створювати безпечніші програми. G...

Endtest

Endtest

endtest.io

Створення, підтримка та виконання тестів може бути складним і трудомістким. Платформа з низьким кодом Endtest дозволяє будь-кому у вашій команді створювати тести з високим рівнем охоплення для веб-додатків і мобільних додатків без передового досвіду інженерного забезпечення якості.

Keysight

Keysight

keysight.com

Keysight дає можливість інноваторам досліджувати, проектувати та втілювати в життя технології, що змінюють світ. Як провідний глобальний інноваційний партнер галузі, орієнтовані на програмне забезпечення рішення Keysight обслуговують інженерів у всьому середовищі проектування та розробки, дозволяючи...

Witbe

Witbe

witbe.net

Провідна інновація в індустрії якості досвіду (QoE), Witbe пропонує відзначений нагородами підхід до моніторингу QoE, що надається користувачам будь-якої інтерактивної служби (телефонії, відео, Інтернету), на будь-якому пристрої (ПК, смартфон, приставка) і через будь-яку мережу (стаціонарну, мобільн...

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