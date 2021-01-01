Альтернативи - Selzy
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Zoho Campaigns
zoho.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу, яке стимулює продажі. Створюйте, надсилайте та відстежуйте кампанії електронною поштою, які допоможуть вам створити потужну клієнтську базу. Zoho Campaigns має все: від красивих шаблонів електронної пошти до простого у використанні редактора, інструме...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Айзек Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували через програму акселератора Techstars. Станом на...
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
SuiteDash
suitedash.com
Створіть власний клієнтський портал або доступ до клієнтського порталу за допомогою нашого безпечного програмного забезпечення для клієнтського порталу: повністю брендований вхід, інформаційна панель і сповіщення електронною поштою з White Label
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — це зручна CRM для автоматизації продажів, яка допомагає торговим представникам вигравати більше угод завдяки швидкому впровадженню, потужним звітам і 100% безкоштовною підтримкою.
Benchmark
benchmarkemail.com
Служба маркетингу електронною поштою для залучення передплатників, залучення потенційних клієнтів, надсилання красивих, чуйних електронних листів і відстеження результатів.
Litmus
litmus.com
Litmus допомагає маркетологам електронної пошти працювати ефективніше, виявляти дорогі помилки та прискорювати ефективність кампаній.
Privy
privy.com
Privy.com — це ваш ресурс №1 для вивчення маркетингу електронної комерції... Дізнайтеся від експертів електронної комерції про те, як вони збільшили продажі з 0 до 1 мільйона доларів США.
Levitate
levitate.ai
Наша платформа Happiness Platform поєднує автентичні інструменти спілкування, відданих спеціалістів із досягнення успіху та штучний інтелект, щоб допомогти вам побудувати тривалі стосунки.
iContact
icontact.com
Надсилати маркетингові електронні листи легко за допомогою платформи бізнес-електронної пошти iContact. Перейдіть від реєстрації до надсилання електронних листів за лічені хвилини. Досвід маркетингу не потрібен, жодних умов.
Success.ai
success.ai
Success.ai використовує штучний інтелект, щоб допомогти вам надсилати необмежену кількість електронних листів перевіреним потенційним клієнтам, посилюючи ваше охоплення. Ми визначаємо правильних потенційних клієнтів, персоналізуємо ваші електронні листи та відстежуємо результати ваших кампаній, щоб ...
Moosend
moosend.com
Найпростіше програмне забезпечення для електронного маркетингу та автоматизації. Moosend — це найпростіше та найсучасніше рішення для маркетингу електронною поштою та автоматизації, що сприяє зростанню реального доходу.
Mailmodo
mailmodo.com
Не отримуєте достатньо конверсій? Скористайтеся цими найкращими ідеями електронної пошти для кожної галузі, щоб залучити, виховати та перетворити потенційних клієнтів на платоспроможних клієнтів.