Альтернативи - SellerActive
Helium 10
helium10.com
Helium 10 — це провідна комплексна програмна платформа, якій довіряють понад 2 000 000 підприємців електронної комерції, агентств і світових брендів, які сприяють розвитку свого бізнесу на Amazon, надаючи точні рішення, що керуються даними. Helium 10 зі штаб-квартирою в Ірвіні, штат Каліфорнія, нада...
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout — це провідна універсальна платформа для продажу на Amazon. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти підприємцям і брендам будувати успішний бізнес на Amazon за допомогою дослідження продукту, аналізу ринку, можливостей керування брендом і лістингом тощо. З 2015 року ми допомогли понад ...
Keepa
keepa.com
Keepa зберігає історію цін на всі продукти на Amazon, найбільшому в світі та найнадійнішому онлайн-магазині. Користувачі можуть індивідуально відстежувати зміну цін на продукти, які їх цікавлять, і Keepa повідомить їх, коли ціна досягне заданого порогу. Окрім цієї функції відстеження, Keepa також мо...
Sellerboard
sellerboard.com
sellerboard — це точна служба аналітики прибутку для продавців Amazon із додатковими інструментами: подальші поштові кампанії, управління запасами, відшкодування за втрачені та пошкоджені запаси та інші помилки FBA, а також сповіщення про зміни в списку. Усе це починається від 15 доларів США на міся...
Veeqo
veeqo.com
Безкоштовне програмне забезпечення для доставки, яке не лише друкує етикетки. Знизьте вартість і швидкість виконання замовлень за допомогою низьких ставок доставки, автоматизації та потужних інструментів виконання за допомогою абсолютно БЕЗКОШТОВНОГО програмного забезпечення для керування доставкою ...
Informed Repricer
informed.co
Збільште свої прибутки за допомогою оптимізації цін. Залишайтеся конкурентоспроможними та заробляйте більше грошей за допомогою стратегій автоматичного переоцінки для всіх типів продавців. Informed.co — це конкурентоспроможна платформа для переоцінки №1, яка допомагає онлайн-бізнесу отримувати приб...
Webgility
webgility.com
Webgility — це гнучке, потужне програмне забезпечення для автоматизації електронної комерції, яке з’єднує всі ваші магазини та ринки електронної комерції, систему торговельних точок, платформу доставки тощо з QuickBooks Online, QuickBooks Desktop і NetSuite — ІТ-технології не потрібні. Автоматизація...
SellerLegend
sellerlegend.com
Потужна аналітика Amazon для ваших продажів Amazon ГОТУЙТЕСЯ ВІДКРИЙТИ НАЙНАДІЙНІШУ ПРОГРАМУ НА РИНКУ: усі фінансові інструменти, необхідні продавцю Amazon для керування своїм бізнесом, в ОДНОМУ місці! ВЗЯТЬ НАС ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПОЇЗДКИ НА 21 БЕЗКОШТОВНИЙ ДЕНЬ | Без ризику | Скасуйте в будь-який час...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — це провідне на ринку інтелектуальне рішення для переоцінки для продавців Amazon і eBay, яке дозволяє збільшити продажі та прибутки.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — це платформа для управління ефективністю продукту (PPM). Платформа дозволяє роздрібним торговцям зрозуміти, як працюють їхні окремі продукти протягом життєвого циклу продукту, дозволяючи їм максимізувати свою маржу, приймаючи кращі та більш обґрунтовані рішення. Усі звичайні операційні ...
eDesk
edesk.com
eDesk допомагає онлайн-продавцям і торговим маркам забезпечувати виняткове обслуговування клієнтів усюди, де вони продають. eDesk пропонує цілий набір відзначених нагородами інструментів електронної комерції для оптимізації процесів підтримки клієнтів і звітності для швидшого часу відповіді для знач...
smartscout
smartscout.com
SmartScout — це програмний інструмент, який забезпечує повний аналіз Amazon. SmartScout розбиває 20 найпопулярніших категорій і 43 000 підкатегорій, частку ринку брендів і надає ключові показники ефективності ASIN, щоб допомогти вам приймати рішення на основі даних для розвитку вашого бренду або пош...
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp — це платформа e-Commerce Intelligence на основі штучного інтелекту, яка допомагає продавцям і роздрібним торговцям максимізувати свій потенціал на найбільшому світовому ринку — Amazon. SellerApp, заснований у 2017 році, використовує моделі оптимізації нового покоління та ML, щоб допомогти...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — далекоглядний технологічний лідер, який зосереджений на створенні майбутнього багатоканального виконання. Завдяки нашій неперевершеній мережі з понад 1500 підключених 3PL і набору інтегрованих хмарних платформ для управління складами, замовленнями та запасами ми дозволяємо сучасним продав...
EasyStore
easystore.co
Уніфікована комерційна платформа, яка допомагає вам продавати як онлайн, так і особисто (в роздріб). Ми спрощуємо ваш процес продажів у всіх каналах, включаючи інтернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальну програму тощо. Ви можете керувати всіма продуктами, замовленнями, ...
Perpetua
perpetua.io
Універсальна роздрібна медіа-платформа Perpetua допомагає брендам підняти ефективність реклами на новий рівень. Ми надаємо вам інструменти, автоматизацію та контроль, необхідні для повної реалізації рекламного потенціалу в Amazon, Walmart, Instacart тощо.
Channable
channable.com
Channable — це багатоканальна платформа електронної комерції, яка дає змогу брендам, роздрібним торговцям і агентствам прискорювати зростання електронної комерції шляхом оптимізації даних про продукти в усіх каналах, сприяння багатоканальним продажам і підвищення коефіцієнтів конверсії за допомогою ...
Auctiva
auctiva.com
Почніть продавати більше на Amazon і eBay за допомогою потужного багатоканального програмного забезпечення для електронної комерції Auctiva. Синхронізуйте запаси, обробляйте замовлення, додавайте продукти на кілька ринків в одному місці! Почніть безкоштовно протягом 30 днів. Розпочніть продавати вла...
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite дає змогу брендам і роздрібним торговцям без зусиль складати список і продавати продукти через численні онлайн-канали продажу та отримувати централізований контроль над запасами та замовленнями. Хмарна платформа керування каналами Sellbrite інтегрується з багатьма популярними торговими май...
ZIK Analytics
zikanalytics.com
ZIK Analytics — це провідна платформа програмного забезпечення для електронної комерції, яка пропонує набір інструментів, які допомагають продавцям eBay знаходити вигідні товари для продажу, а потім швидко продавати свої товари, розміщуючи їх на першій сторінці. З 2016 року ZIK Analytics допоміг пон...
EX.CO
ex.co
EX.CO — це відзначена нагородами платформа для відеотехнологій, яка дає змогу видавцям володіти своїм відеоконтентом і стратегіями монетизації для отримання максимального прибутку.
Seller Terminal
sellerterminal.com
Ласкаво просимо до Seller Terminal, вашого комплексного рішення для повернення втрачених доходів в екосистемі Amazon FBA. Завдяки підтвердженій історії успіху ми надали можливість понад 1000 продавцям, брендам, агрегаторам і складам відновити контроль над їхнім бізнесом FBA. Наш підхід: орієнтуватис...
Entriwise
entriwise.com
Автоматизований облік для продавців Amazon у QuickBooks, комплексному рішенні для імпорту всіх транзакцій Amazon Seller Central: замовлень, відшкодувань, комісій, відшкодувань тощо в QuickBooks Online, Desktop і Enterprise - програмне забезпечення, що підтримується: QuickBooks Desktop, Enterprise і ...
Noverstock
noverstock.com
Noverstock — це передова компанія SaaS, яка спеціалізується на галузі електронної комерції. Це комплексне рішення, яке полегшує роботу онлайн-торговців, оптимізуючи їх операції та підвищуючи ефективність. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи управління запасами, виконання замовлень, ...
Zetpy
zetpy.com
Одна панель керування для синхронізації всього. Синхронізуйте продукти, інвентар, клієнтів і замовлення з найпопулярнішими ринками електронної комерції, як-от Lazada, Shopee, TikTok Shop, Zalora, і кошиками для покупок, як-от Shopify, WooCommerce і Magento.
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks — це важливий інструмент SAAS для електронної комерції, що продає на Amazon, Wal-Mart, Shopify і eBay. Програмне забезпечення автоматизує облік електронної комерції, забезпечуючи незмінно чіткі та точні ділові книги, що сприяє прийняттю найкращих бізнес-рішень.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Завдяки провідній платформі керування фідами даних Feedonomics допомагає брендам і роздрібним торговцям оптимізувати та розміщувати каталоги своїх продуктів у сотнях місць електронної комерції по всьому світу. Наші комплексні рішення для ринків і рекламних каналів автоматизують численні процеси, так...
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer — це платформа керування електронною комерцією, спеціально розроблена для підприємств, зокрема тих, що працюють у Північній Америці. Він пропонує інтегроване рішення, яке допомагає підприємствам керувати різними аспектами своїх операцій електронної комерції. Деякі ключові функції Market...
easySales
easy-sales.com
easySales — це хмарна платформа SaaS, яка автоматизує діяльність електронної комерції для онлайн-магазинів, дозволяючи їм легко продавати в кількох каналах, зменшуючи операційні витрати та розвиваючи свій бізнес. Він пропонує багатоканальну хмарну автоматизацію списків продуктів і керування замовлен...
CedCommerce
cedcommerce.com
CedCommerce є провідною платформою електронної комерції та інтегратором ринку, чиє бачення полягає у створенні безпечних, оптимізованих і масштабованих інструментів і технологій інтеграції для онлайн-продавців, які пропонують їм багатоканальні можливості. CedCommerce допомагає онлайн-маркетплейсам с...