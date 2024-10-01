Альтернативи - SellerActive

Helium 10

Helium 10

helium10.com

Helium 10 — це провідна комплексна програмна платформа, якій довіряють понад 2 000 000 підприємців електронної комерції, агентств і світових брендів, які сприяють розвитку свого бізнесу на Amazon, надаючи точні рішення, що керуються даними. Helium 10 зі штаб-квартирою в Ірвіні, штат Каліфорнія, нада...

Jungle Scout

Jungle Scout

junglescout.com

Jungle Scout — це провідна універсальна платформа для продажу на Amazon. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти підприємцям і брендам будувати успішний бізнес на Amazon за допомогою дослідження продукту, аналізу ринку, можливостей керування брендом і лістингом тощо. З 2015 року ми допомогли понад ...

Keepa

Keepa

keepa.com

Keepa зберігає історію цін на всі продукти на Amazon, найбільшому в світі та найнадійнішому онлайн-магазині. Користувачі можуть індивідуально відстежувати зміну цін на продукти, які їх цікавлять, і Keepa повідомить їх, коли ціна досягне заданого порогу. Окрім цієї функції відстеження, Keepa також мо...

Sellerboard

Sellerboard

sellerboard.com

sellerboard — це точна служба аналітики прибутку для продавців Amazon із додатковими інструментами: подальші поштові кампанії, управління запасами, відшкодування за втрачені та пошкоджені запаси та інші помилки FBA, а також сповіщення про зміни в списку. Усе це починається від 15 доларів США на міся...

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Безкоштовне програмне забезпечення для доставки, яке не лише друкує етикетки. Знизьте вартість і швидкість виконання замовлень за допомогою низьких ставок доставки, автоматизації та потужних інструментів виконання за допомогою абсолютно БЕЗКОШТОВНОГО програмного забезпечення для керування доставкою ...

Informed Repricer

Informed Repricer

informed.co

Збільште свої прибутки за допомогою оптимізації цін. Залишайтеся конкурентоспроможними та заробляйте більше грошей за допомогою стратегій автоматичного переоцінки для всіх типів продавців. Informed.co — це конкурентоспроможна платформа для переоцінки №1, яка допомагає онлайн-бізнесу отримувати приб...

Webgility

Webgility

webgility.com

Webgility — це гнучке, потужне програмне забезпечення для автоматизації електронної комерції, яке з’єднує всі ваші магазини та ринки електронної комерції, систему торговельних точок, платформу доставки тощо з QuickBooks Online, QuickBooks Desktop і NetSuite — ІТ-технології не потрібні. Автоматизація...

SellerLegend

SellerLegend

sellerlegend.com

Потужна аналітика Amazon для ваших продажів Amazon ГОТУЙТЕСЯ ВІДКРИЙТИ НАЙНАДІЙНІШУ ПРОГРАМУ НА РИНКУ: усі фінансові інструменти, необхідні продавцю Amazon для керування своїм бізнесом, в ОДНОМУ місці! ВЗЯТЬ НАС ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПОЇЗДКИ НА 21 БЕЗКОШТОВНИЙ ДЕНЬ | Без ризику | Скасуйте в будь-який час...

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

RepricerExpress — це провідне на ринку інтелектуальне рішення для переоцінки для продавців Amazon і eBay, яке дозволяє збільшити продажі та прибутки.

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter — це платформа для управління ефективністю продукту (PPM). Платформа дозволяє роздрібним торговцям зрозуміти, як працюють їхні окремі продукти протягом життєвого циклу продукту, дозволяючи їм максимізувати свою маржу, приймаючи кращі та більш обґрунтовані рішення. Усі звичайні операційні ...

eDesk

eDesk

edesk.com

eDesk допомагає онлайн-продавцям і торговим маркам забезпечувати виняткове обслуговування клієнтів усюди, де вони продають. eDesk пропонує цілий набір відзначених нагородами інструментів електронної комерції для оптимізації процесів підтримки клієнтів і звітності для швидшого часу відповіді для знач...

smartscout

smartscout

smartscout.com

SmartScout — це програмний інструмент, який забезпечує повний аналіз Amazon. SmartScout розбиває 20 найпопулярніших категорій і 43 000 підкатегорій, частку ринку брендів і надає ключові показники ефективності ASIN, щоб допомогти вам приймати рішення на основі даних для розвитку вашого бренду або пош...

SellerApp

SellerApp

sellerapp.com

SellerApp — це платформа e-Commerce Intelligence на основі штучного інтелекту, яка допомагає продавцям і роздрібним торговцям максимізувати свій потенціал на найбільшому світовому ринку — Amazon. SellerApp, заснований у 2017 році, використовує моделі оптимізації нового покоління та ML, щоб допомогти...

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv — далекоглядний технологічний лідер, який зосереджений на створенні майбутнього багатоканального виконання. Завдяки нашій неперевершеній мережі з понад 1500 підключених 3PL і набору інтегрованих хмарних платформ для управління складами, замовленнями та запасами ми дозволяємо сучасним продав...

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Уніфікована комерційна платформа, яка допомагає вам продавати як онлайн, так і особисто (в роздріб). Ми спрощуємо ваш процес продажів у всіх каналах, включаючи інтернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальну програму тощо. Ви можете керувати всіма продуктами, замовленнями, ...

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Універсальна роздрібна медіа-платформа Perpetua допомагає брендам підняти ефективність реклами на новий рівень. Ми надаємо вам інструменти, автоматизацію та контроль, необхідні для повної реалізації рекламного потенціалу в Amazon, Walmart, Instacart тощо.

Channable

Channable

channable.com

Channable — це багатоканальна платформа електронної комерції, яка дає змогу брендам, роздрібним торговцям і агентствам прискорювати зростання електронної комерції шляхом оптимізації даних про продукти в усіх каналах, сприяння багатоканальним продажам і підвищення коефіцієнтів конверсії за допомогою ...

Auctiva

Auctiva

auctiva.com

Почніть продавати більше на Amazon і eBay за допомогою потужного багатоканального програмного забезпечення для електронної комерції Auctiva. Синхронізуйте запаси, обробляйте замовлення, додавайте продукти на кілька ринків в одному місці! Почніть безкоштовно протягом 30 днів. Розпочніть продавати вла...

Sellbrite

Sellbrite

sellbrite.com

Sellbrite дає змогу брендам і роздрібним торговцям без зусиль складати список і продавати продукти через численні онлайн-канали продажу та отримувати централізований контроль над запасами та замовленнями. Хмарна платформа керування каналами Sellbrite інтегрується з багатьма популярними торговими май...

ZIK Analytics

ZIK Analytics

zikanalytics.com

ZIK Analytics — це провідна платформа програмного забезпечення для електронної комерції, яка пропонує набір інструментів, які допомагають продавцям eBay знаходити вигідні товари для продажу, а потім швидко продавати свої товари, розміщуючи їх на першій сторінці. З 2016 року ZIK Analytics допоміг пон...

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO — це відзначена нагородами платформа для відеотехнологій, яка дає змогу видавцям володіти своїм відеоконтентом і стратегіями монетизації для отримання максимального прибутку.

Seller Terminal

Seller Terminal

sellerterminal.com

Ласкаво просимо до Seller Terminal, вашого комплексного рішення для повернення втрачених доходів в екосистемі Amazon FBA. Завдяки підтвердженій історії успіху ми надали можливість понад 1000 продавцям, брендам, агрегаторам і складам відновити контроль над їхнім бізнесом FBA. Наш підхід: орієнтуватис...

Entriwise

Entriwise

entriwise.com

Автоматизований облік для продавців Amazon у QuickBooks, комплексному рішенні для імпорту всіх транзакцій Amazon Seller Central: замовлень, відшкодувань, комісій, відшкодувань тощо в QuickBooks Online, Desktop і Enterprise - програмне забезпечення, що підтримується: QuickBooks Desktop, Enterprise і ...

Noverstock

Noverstock

noverstock.com

Noverstock — це передова компанія SaaS, яка спеціалізується на галузі електронної комерції. Це комплексне рішення, яке полегшує роботу онлайн-торговців, оптимізуючи їх операції та підвищуючи ефективність. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи управління запасами, виконання замовлень, ...

Zetpy

Zetpy

zetpy.com

Одна панель керування для синхронізації всього. Синхронізуйте продукти, інвентар, клієнтів і замовлення з найпопулярнішими ринками електронної комерції, як-от Lazada, Shopee, TikTok Shop, Zalora, і кошиками для покупок, як-от Shopify, WooCommerce і Magento.

ConnectBooks

ConnectBooks

connectbooks.com

ConnectBooks — це важливий інструмент SAAS для електронної комерції, що продає на Amazon, Wal-Mart, Shopify і eBay. Програмне забезпечення автоматизує облік електронної комерції, забезпечуючи незмінно чіткі та точні ділові книги, що сприяє прийняттю найкращих бізнес-рішень.

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

Завдяки провідній платформі керування фідами даних Feedonomics допомагає брендам і роздрібним торговцям оптимізувати та розміщувати каталоги своїх продуктів у сотнях місць електронної комерції по всьому світу. Наші комплексні рішення для ринків і рекламних каналів автоматизують численні процеси, так...

MarketSyncer

MarketSyncer

marketsyncer.com

MarketSyncer — це платформа керування електронною комерцією, спеціально розроблена для підприємств, зокрема тих, що працюють у Північній Америці. Він пропонує інтегроване рішення, яке допомагає підприємствам керувати різними аспектами своїх операцій електронної комерції. Деякі ключові функції Market...

easySales

easySales

easy-sales.com

easySales — це хмарна платформа SaaS, яка автоматизує діяльність електронної комерції для онлайн-магазинів, дозволяючи їм легко продавати в кількох каналах, зменшуючи операційні витрати та розвиваючи свій бізнес. Він пропонує багатоканальну хмарну автоматизацію списків продуктів і керування замовлен...

CedCommerce

CedCommerce

cedcommerce.com

CedCommerce є провідною платформою електронної комерції та інтегратором ринку, чиє бачення полягає у створенні безпечних, оптимізованих і масштабованих інструментів і технологій інтеграції для онлайн-продавців, які пропонують їм багатоканальні можливості. CedCommerce допомагає онлайн-маркетплейсам с...

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