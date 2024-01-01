Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Selia» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Ваш простір, щоб бути та відчувати себе на свободі. За допомогою нашої платформи ви можете подбати про своє психічне здоров’я та емоційне благополуччя без стигми, у будь-який час і з будь-якого місця.

Вебсайт: selia.co

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