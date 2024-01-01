Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SelfCAD» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Проблема: програмне забезпечення професійного рівня 3D важко освоїти, тоді як програмне забезпечення початкового рівня затримується та обмежене. І обидва вони вимагають кількох програм для виконання завдання 3D-друку. Рішення SelfCAD пропонує можливості професійного рівня, його легко освоїти, він швидкий і не потребує жодних додаткових програм для виконання завдання 3D-друку. SelfCAD робить те саме для індустрії 3D CAD, що Wix робила для індустрії веб-дизайну, а Canva – для індустрії графічного дизайну. Цільові ринки Користувачі 3D-моделювання середнього рівня, засновники B2C і B2B2C Аарон Брейер, засновник і президент Джордж Вайнбергер, генеральний директор

Вебсайт: selfcad.com

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