Альтернативи - SeizeLead

Bouncezap

bouncezap.com

Bouncezap — це простий у використанні маркетинговий інструмент для створення потенційних клієнтів, який виконує всю важку роботу за вас. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача проведе вас через процес, тому вам не потрібно бути експертом з маркетингу чи навіть мати розробника.