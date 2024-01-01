Seek AI

Seek AI

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Вебсайт: seek.ai

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Seek AI — це інтерфейс природної мови для запитів до структурованих даних. Ставте запитання простою англійською мовою, і Seek запитає дані та дасть вам відповіді, які ви шукаєте. Групи обробки даних перетворюються на затверджувачів і редакторів SQL, щоб легко перевірити, чи надається бізнес-користувачам точна інформація. Seek виконує роботу з повсякденними даними, щоб групи обробки даних могли виконувати важливу роботу швидше та ефективніше. Завдяки діаграмі знань із самонавчанням і зручному розмовному інтерфейсу, який адаптується до бізнес-користувачів і членів команди з найбільш технічних даних, Seek допомагає компаніям швидко отримувати відповіді.

Вебсайт: seek.ai

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