Seek AI — це інтерфейс природної мови для запитів до структурованих даних. Ставте запитання простою англійською мовою, і Seek запитає дані та дасть вам відповіді, які ви шукаєте. Групи обробки даних перетворюються на затверджувачів і редакторів SQL, щоб легко перевірити, чи надається бізнес-користувачам точна інформація. Seek виконує роботу з повсякденними даними, щоб групи обробки даних могли виконувати важливу роботу швидше та ефективніше. Завдяки діаграмі знань із самонавчанням і зручному розмовному інтерфейсу, який адаптується до бізнес-користувачів і членів команди з найбільш технічних даних, Seek допомагає компаніям швидко отримувати відповіді.

Вебсайт: seek.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Seek AI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.