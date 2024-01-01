Seattle Services Portal

Сіетл - офіційний сайт міської влади. Розділи інформації для громадян, бізнесу та відвідувачів, а також інформація про міську владу. Портал послуг у Сіетлі дозволяє користувачам: * Перевіряйте статус, поновлюйте, вносьте зміни, оплачуйте або плануйте дозволи чи записи, шукаючи за адресою чи номером запису або за допомогою вкладки «Мої записи». * Запуск нових додатків і запитів на різні послуги, включаючи: Налаштування збірки; Скарги, пов'язані з будівлею, майном, орендою майна, шумом, таксі та транспортними послугами; Свідоцтво про затвердження історичного збереження; Короткострокові ліцензії на оренду; Ліцензії на таксі та оренду; Ліцензії на торгівлю та обладнання; Дозволи на паркування та вантажівку; Дозволи на використання вулиць; Дозволи на торгівлю, будівництво та землекористування; Надання громадських коментарів; Служби розвитку комунальних послуг; Реєстрація оренди житла (RRIO); Допомога орендарям (EDRA); Дозволи та реєстрація дерев... Веб-сайт також містить вказівки щодо того, як планувати перевірки або записатися на зустрічі з Департаментом будівництва та інспекцій Сіетла (SDCI) або Департаментом транспорту Сіетла (SDOT). Якщо користувачі не впевнені, яку категорію вибрати, вони можуть відвідати сторінку індексу програм, щоб переглянути всі доступні типи програм, які вони можуть запустити через портал.

Вебсайт: cosaccela.seattle.gov

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