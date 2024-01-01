ScreenPal

ScreenPal

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Вебсайт: screenpal.com

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ScreenPal (раніше Screencast-O-Matic) надає інтуїтивно зрозумілі, ефективні інструменти та послуги для спільного створення та обміну відео, якими легко користуватися кожен, включаючи записувач екрана, знімок екрана, відеоредактор і відеохостингу. ScreenPal — важливе рішення для створення та обміну відео для всіх. Наша місія полягає в тому, щоб запропонувати прості у використанні та доступні інструменти, які дають змогу творцям фіксувати ідеї, ділитися знаннями, залучати глядачів і оцінювати розуміння за допомогою відео. ScreenPal довіряють компанії зі списку Fortune 100 і 98 із 100 найкращих університетів Сполучених Штатів, і з 2006 року він надає світовій спільноті можливість знімати та ділитися понад 100 мільйонами відео. Набір продуктів ScreenPal включає інтуїтивно зрозумілі настільні та мобільні програми для запису екрана та редагування відео, а також наше розширення Chrome для обміну відеоповідомленнями. Наша безпечна хмарна платформа хостингу дозволяє організаціям будь-якого розміру керувати, брендувати та ділитися вмістом, відстежувати продуктивність за допомогою відеоаналітики та залучати глядачів за допомогою інтерактивного відео, включаючи вбудовані вікторини, рейтинги та опитування. ScreenPal інтегрується з поширеними системами керування навчанням і бізнес-інструментами, а також пропонує підтримку єдиного входу, керування користувачами та ліцензіями, а також надійний контроль конфіденційності та безпеки.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеозв'язку

Вебсайт: screenpal.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ScreenPal». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Shootsta

Shootsta

shootsta.com

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

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