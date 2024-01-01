Scratchpay – це фінансова послуга, яку надає компанія Scratch Financial, Inc., яка розміщує свої робочі навантаження в інфраструктурі публічної хмари Google Cloud Platform (GCP). Scratchpay – це американський стартап, який надає позики приватним особам на медичне обслуговування (спочатку для домашніх тварин, а тепер – для людей). Компанія повністю інтегрована в GCP і має план підтримки та послуги від Google. Scratchpay розміщує всі послуги в GCP Cloud, і це рішення вже кілька років відкрито. Компанія постійно вдосконалює пропозицію послуг. Багато різних служб GCP активно використовуються, а інші оцінюються. Scratchpay має власну команду експертів, яка займається розробкою програмного забезпечення, аналізом даних і розвитком бізнесу. У компанії також є власна команда, яка спеціалізується на інформаційній безпеці, однак у команді немає спеціалістів з GCP чи інших експертів із хмарних обчислень. Завжди зацікавлені в покращенні використання послуг GCP, дотримуючись найкращих практик і зосереджуючись на безпеці та оптимізації, Scratchpay шукав оцінку безпеки, яку проводив експерт-консультант GCP.

Вебсайт: scratchpay.com

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