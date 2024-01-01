Scratch Data

Scratch Data

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Вебсайт: scratchdata.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Scratch Data» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Аналітика для будівельників. Записуйте та запитуйте мільярди точок даних за допомогою Scratch Data. Перетворіть свою аналітичну базу даних на REST API, не потребуючи додаткової інфраструктури.

Вебсайт: scratchdata.com

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