Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Scratch Data» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Аналітика для будівельників. Записуйте та запитуйте мільярди точок даних за допомогою Scratch Data. Перетворіть свою аналітичну базу даних на REST API, не потребуючи додаткової інфраструктури.

Вебсайт: scratchdata.com

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